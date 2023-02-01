習近平：加快科技自立自強 解決外國「卡脖子」問題

中共總書記習近平。美聯社

據新華社1日消息，習近平 31日在主持加快中共 中央政治局建構新發展格局第二次集體學習時指出，要加快科技自立自強步伐，解決外國「卡脖子」問題。要健全「新型舉國體制」，強化國家戰略科技力量，優化配置創新資源，使中國在重要科技領域成為全球領跑者。

習近平強調，要統籌擴內需和深化供給側結構性改革，形成需求牽引供給、供給創造需求的更高水平動態平衡，貫徹落實擴大內需戰略規劃綱要，盡快形成完整內需體系，著力擴大有收入支撐的消費需求、有合理回報的投資 需求、有本金和債務約束的金融需求。並建立和完善擴大居民消費的長效機制，使居民有穩定收入「能消費」、沒有後顧之憂「敢消費」、消費環境優獲得感強「願消費」。

在投資部分，習近平指出要完善擴大投資機制，拓展有效投資空間，適度超前部署新型基礎設施建設，擴大高技術產業和戰略性新興產業投資，持續激發民間投資活力。

習近平強調，新發展格局以現代化產業體系為基礎，經濟循環暢通需要各產業有序鏈接、高效暢通。他表示，要繼續把發展經濟的著力點放在「實體經濟」上，扎實推進新型工業化；同時要優化生產力布局，推動重點產業在國內外有序轉移，支持企業深度參與全球產業分工和合作，促進內外產業深度融合，打造自主可控、安全可靠、競爭力強的現代化產業體系。

習近平也提及要形成全國統一大市場。推動區域協調發展戰略、區域重大戰略、主體功能區戰略等深度融合，優化重大生產力1布局，促進各類要素合理流動和高效集聚，暢通國內大循環；同時深化要素市場化改革，建設高標準市場體系，加快構建全國統一大市場。完善產權保護、市場准入、公平競爭、社會信用等市場經濟基礎制度，加強反壟斷和反不正當競爭，依法規範和引導資本健康發展。為實現國內、國際兩個市場、兩種資源聯動循環創造條件。