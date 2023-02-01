習近平：加快科技自立自強 解決外國「卡脖子」問題
據新華社1日消息，習近平31日在主持加快中共中央政治局建構新發展格局第二次集體學習時指出，要加快科技自立自強步伐，解決外國「卡脖子」問題。要健全「新型舉國體制」，強化國家戰略科技力量，優化配置創新資源，使中國在重要科技領域成為全球領跑者。
習近平強調，要統籌擴內需和深化供給側結構性改革，形成需求牽引供給、供給創造需求的更高水平動態平衡，貫徹落實擴大內需戰略規劃綱要，盡快形成完整內需體系，著力擴大有收入支撐的消費需求、有合理回報的投資需求、有本金和債務約束的金融需求。並建立和完善擴大居民消費的長效機制，使居民有穩定收入「能消費」、沒有後顧之憂「敢消費」、消費環境優獲得感強「願消費」。
在投資部分，習近平指出要完善擴大投資機制，拓展有效投資空間，適度超前部署新型基礎設施建設，擴大高技術產業和戰略性新興產業投資，持續激發民間投資活力。
習近平強調，新發展格局以現代化產業體系為基礎，經濟循環暢通需要各產業有序鏈接、高效暢通。他表示，要繼續把發展經濟的著力點放在「實體經濟」上，扎實推進新型工業化；同時要優化生產力布局，推動重點產業在國內外有序轉移，支持企業深度參與全球產業分工和合作，促進內外產業深度融合，打造自主可控、安全可靠、競爭力強的現代化產業體系。
習近平也提及要形成全國統一大市場。推動區域協調發展戰略、區域重大戰略、主體功能區戰略等深度融合，優化重大生產力1布局，促進各類要素合理流動和高效集聚，暢通國內大循環；同時深化要素市場化改革，建設高標準市場體系，加快構建全國統一大市場。完善產權保護、市場准入、公平競爭、社會信用等市場經濟基礎制度，加強反壟斷和反不正當競爭，依法規範和引導資本健康發展。為實現國內、國際兩個市場、兩種資源聯動循環創造條件。
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