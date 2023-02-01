中國疾控中心：CH.1.1短期不會引發本土大規模流行

中國疾控中心表示，目前，未見CH.1.1變異株的致病性增強，仍需進一步關注，CH.1.1短期內不會引起本土大規模流行。（新華社）

據微信 公眾號「中國疾控動態」發布消息指出，目前未見Omicron 的CH.1.1變異株的致病性增強，仍需進一步關注，CH.1.1短期內不會引起本土大規模流行

中國疾控中心指出，儘管CH.1.1變異株的免疫逃逸能力和傳播優勢進一步增強，導致突破感染和再感染風險增加，但中國大部分人群體內已存在高水準中和抗體，對CH.1.1存在一定的交叉保護作用。

CH.1.1屬於Omicron變異株BA.2.75的第六代亞分支。最新研究顯示，由於新增多個突變位點，增加了CH.1.1的免疫逃逸能力。

2022年11月至今，CH.1.1在美國新冠病毒流行株中占比呈上升趨勢。2023年第4周，CH.1.1在美國流行株的占比為第五位，僅次於XBB.1.5、BQ.1.1、BQ.1和XBB變異株。

關於CH1.1的致病性，中國疾控中心表示一般新毒株出現後，感染病例需達到一定規模並持續一段時間，才能初步判斷新毒株的致病力是否變化，目前，未見CH.1.1變異株的致病性增強，仍需進一步關注。

中國在2022年11月13日透過基因排序首次從天津市報送的1例泰國輸入病例樣本中檢出CH.1.1進化分支。截至2023年1月30日，共監測發現24例CH.1.1及其亞分支輸入病例。輸入病例來源地涉及15個國家或地區。未監測到CH.1.1及其亞分支的本土感染病例。

中疾控雖稱CH.1.1短期內不會引起本土大規模流行，但強調脆弱人群（65歲以上老人、基礎病患者和未接種疫苗 者）以及未感染人群仍需加強個人防護。