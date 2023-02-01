2022年中國折疊螢幕手機銷量年增144% 華為撐起半邊天

華為折疊手機Mate X翻螢幕方式是外折，但第二代改內折。路透

儘管中國智慧型手機 去年銷量為十年來最低，但折疊螢幕手機正成為市場新增長點。據CINNO Research數據顯示，2022年中國市場折疊手機銷量達283萬部，年增144.4%。中國國內折疊手機銷量已連續9季年增率呈現正增長。其中，華為 去年折疊手機銷量約144萬部，年增132%，市佔51%，穩居中國折疊機市場銷量首位。

而另一家市調機構IDC也有相同趨勢。該機構發布2022年中國市場折疊手機出貨量報告，數據顯示，去年中國折疊手機市場出貨量近330萬台，年增118%，相關產品在整個手機市場的佔比從2021年的0.5%上升到1.2%，預計2023年將保持增長狀態。

其中，華為以47.4%的市佔率，穩居中國市場第一。目前華為的折疊旗艦產品已達到6款之多，並擁有內折、外折、竪折三種折疊形態。有業內人士認為，2023年折疊螢幕手機將成為華為真正的「走量擔當」，承擔著保障其銷量與利潤 率的雙重任務。

此前，據IDC全球手機追蹤報告，2022年中國智慧型手機出貨量為 2.858 億部，年減13.2%，十年來首次跌破3億部大關。其中，2022 年第4季，中國智慧型手機出貨量年減12.6%至7290萬台。IDC稱，嚴格的新冠政策和經濟放緩抑制了需求，2022 年全年和 2022 年第4季出貨量都接近十年前的水平。