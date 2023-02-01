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世說新聞／華女銀行出來被尾隨 這一動作嚇跑他

揮別在美涉性侵烏雲 京東創始人劉強東返中工作

記者黃雅慧／即時報導
歷經美國明尼蘇達州涉嫌性侵案風波後，中國電商平台京東集團董事會主席劉強東據報已返回中國。（路透）
歷經美國明尼蘇達州涉嫌性侵案風波後，中國電商平台京東集團董事會主席劉強東據報已返回中國。（路透）

歷經美國明尼蘇達州涉嫌性侵案風波後，中國電商平台京東集團董事會主席劉強東據報已返回中國。綜合中媒報導，近日，有中國網友爆料在北京首都機場看到劉強東。另據接近劉強東的人士表示，劉強東生子後就立即返中工作。

事實上，儘管劉強東在美官司纏身，但他並未放手京東主導權。劉強東近兩個月頻頻曝光在鎂光燈下。劉強東去年11月在京東內部發全員信，強調要提升快遞小哥等基層員工的福利待遇，同時京東計畫未來十年投入人民幣數百億元為員工提供購房無息貸款並大幅擴充「員工子女救助基金」的規模。

據《中國企業家》報導，一位京東內部員工透露，劉強東在去年11月召集所有高階主管召開內部會，親自下場強調「成本、效率、體驗（產品、價格、服務）」京東經營理念的內部會仍在散發餘溫。內部會的完整視頻被要求全員學習，並迅速轉化為動作。「堪稱一場醍醐灌頂式的思想洗禮。」該名人士說。

中媒稱，劉強東在孩子出生後即返回中國國內工作，可見劉強東對中國經濟及民營企業的發展充滿信心。

劉強東2018年9月被控在美明尼蘇達州涉嫌性侵女大學生被捕，但美明州檢察單位在當年12月以證據不足做出不起訴的決定。同時劉強東方在2022年10月與涉事女學生達成和解。在和解聲明發布後，劉強東當時就自己的所作所為再次向妻子章澤天道歉，並稱將在美國迎來第二子。

性侵 明尼蘇達州 北京

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