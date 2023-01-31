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中國9公民在衣索比亞遭襲擊 1人中彈身亡

記者廖士鋒／即時報導
中國駐衣索比亞使館31日指出，9位公民在衣索比亞奧羅米亞州遭武裝襲擊，1人中彈身亡。（圖／截自中國駐衣索比亞使館官網）
中國駐衣索比亞使館31日指出，9位公民在衣索比亞奧羅米亞州遭武裝襲擊，1人中彈身亡。（圖／截自中國駐衣索比亞使館官網）

衣索比亞大規模內戰雖已停戰，但部族衝突仍層出不窮，最新消息顯示，有9位中國公民在衣索比亞遭遇武裝襲擊，其中1人已經中彈身亡，中國駐衣索比亞使館則提醒民眾「危地勿往」。

據中國駐衣索比亞使館官網31日消息，30日晚間有9名中國公民在奧羅米亞州北部、距首都阿迪斯阿貝巴約160公里的Gebre Guracha鎮遭遇武裝襲擊，其中1人不幸中彈身亡。

該使館並表示，衣索比亞國內大規模軍事衝突雖已停止，但局部地區部族衝突、宗教矛盾依然尖銳，尤其是奧羅米亞州周邊與其他州交界地區，武裝襲擊、綁架、搶劫等惡性案件頻發，已造成大量人員傷亡，安全風險極高。

該使館提醒民眾務必提高警惕、築牢安全防範意識、杜絕麻痹放鬆思想，遠離高風險點，不要前往或途經高風險地區。如已在高風險地區，應立即撤離到安全地區；位於臨近區域的公民，應時刻關注形勢發展，完善自身安保措施，做好隨時撤離準備。

公開資料顯示，奧羅米亞州是衣索比亞陸資企業最集中的地區之一。而這並非中國駐衣索比亞使館首次發出類似提醒，2022年8月、11月，中國駐衣使館也兩度發出提醒，要求在衣索比亞的公民規避地區風險。此前在2020年10月6日，亦發生過衣索比亞貝尼山古爾-古木茲州Metekel地區Bumlak附近武裝分子針對通過車輛襲擊，造成1名中國公民和多名衣索比亞民眾中槍身亡。

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