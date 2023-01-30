中國三大航2022年虧損較前年擴增近3倍

受到疫情影響，中國三大航去年虧損幅度擴大近3倍。圖為2023年1月6日，一名身穿防護服的「大白」在北京首都國際機場的一架中國國航航空公司的飛機附近。(路透)

2022年受到中國疫情 防控措施影響，陸三大航空公司中國東航 、中國國航與南方航空30日公告去年皆虧損逾人民幣300億元（約44.4億美元），虧損幅度相較前年擴大近3倍。

中國民營廉航春秋航空也公告去年由盈轉虧，預估虧損人民幣23.5億元至26億元；而深圳機場 2022年虧損幅度更較前年同期擴大30倍之多。隨著取消境外入境隔離措施，春秋航空預計未來一段時間，國際航空運輸將保持穩步恢復態勢。而陸股航空股和機場股在30日收盤也普遍走低。

東航預計2022年虧損360億元至390億元，前年同期虧損122.14億元；國航預計2022年虧損約370億元到395億元，前年同期虧損166.42億元；南航預計2022年虧損303億元到332億元，前年同期虧損121.03億元，此外去年南航運力投入（可利用座公里）和收入客公里年增率分別下降約28.1%和33.0%，相較疫情前的2019年相比分別下降約55.3%和64.2%。

春秋航空針對業績虧損原因表示，受到新冠疫情對民航行業影響的深度和持續性「超預期」。去年全年，公司主要經營指標下滑幅度較大，其中飛機日利用率和客座率水平較上年同期分別下降大約34%和8%，因此使得主營業務業績虧損。

除了航空業虧損外，機場公司也難逃虧損幅度擴大命運。深圳市機場股份有限公司發布2022年虧損10.76億元至11.76億，前年同期虧損3,444萬元，虧損幅度較前年擴大3023.69%至3314.05%。

對於業績，深圳機場也稱受到疫情嚴重影響，旅客吞吐量年增率下降40.69%，航班起降架次年減25.85%，導致營業收入年增率大幅下降。此外，衛星廳自2021年12月7日投入運營後，折舊及運營成本顯著增加，導致經營業績年增率大幅下降。