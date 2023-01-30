我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

懶得做早餐時 就去主廚也愛光顧的這6家連鎖餐廳

蔡英文與捷克總統當選人已通電話 路透稱外交突破

家樂福敗走湖南 中國關店消息不斷

記者林茂仁／即時報導
僅2022年1到9月，家樂福超市就已關閉54家，圖為上海家樂福。 (中新社)
僅2022年1到9月，家樂福超市就已關閉54家，圖為上海家樂福。 (中新社)

湖南長沙家樂福芙蓉廣場店30日關閉，該店自2002年6月25日開業以來已有21年，這是湖南省的第一間家樂福，也是當前湖南的最後一家。該店關閉，意味著家樂福正式告別湖南市場。

時代周報報導，近兩年來，多個城市的家樂福先後宣布關店。2022年3月，亞洲規模最大旗艦店—北京家樂福中關村店閉店；當年7月，營業22年的北京家樂福方莊店閉店。種種跡象顯示，家樂福大規模關店的趨勢難以逆轉。

法國零售巨頭家樂福在1995年進入中國市場，最顛峰時期曾在中國有210家大型綜合超市以及24家便利店，覆蓋全中國22個省市及51個中大型城市。

不過，現在中國家樂福的主要經營者早已易主，2019年6月22日，蘇寧易購全資子公司蘇寧國際以人民幣48億元現金等值的歐元收購家樂福中國80%的股權，剩餘20%股權依然由家樂福集團持有。2019年第4季，家樂福中國納入蘇寧易購財報併表範圍。

2022年4月28日，蘇寧國際再度出手收購剩餘20%的家樂福中國股權。11月10日，蘇寧易購公告，蘇寧國際已支2.04億元(人民幣，下同，約3018萬美元)，但由於客觀環境的變化，該筆交易出現較大爭議，尚未最終完成。

2022年蘇寧易購第3季財報顯示，公司處於虧損狀態，其中非常重要的影響因素是家樂福業務受到多重因素影響，帶來規模下降較快，較高的固定租金成本難以分攤。

蘇寧易購2022年半年報顯示，家樂福超市坪效（每平方米產出營業額）年降13.6%，銷售收入年降14.3%，同時，報告期內，家樂福中國的淨資產為人民幣-51.16億元，虧損人民幣4.71億元。

因此，蘇寧易購公司已從去年第3季全面開展家樂福業務調整，一方面，關閉部分區域門市，聚焦優勢城市經營，提升規模效益；另一方面，加大家樂福門市的電器3C業務融入，借助大賣場人流優勢，提升盈利較強家電業務收入，分攤固定成本；此外，家樂福自身加快商品結構調整，本地電商社群電商運營，加快適應市場變化，實現規模改善。

僅2022年1-9月，家樂福超市就已關閉54家，面積達26.46萬平方米。對此，蘇寧易購稱，企業將聚焦家電3C核心業務，推動家樂福商超業務的轉型調整，經營進一步企穩。

北京 電商 社群

上一則

浙男盼女兒入職阿里 騙子表哥誑稱有門路 設局3年連環套詐700萬元

延伸閱讀

20元→110元 「加特林」煙花火爆 價格翻10倍

20元→110元 「加特林」煙花火爆 價格翻10倍
中國曾1天4273疫亡 最新死亡病例降8成 中疾控：高峰已過

中國曾1天4273疫亡 最新死亡病例降8成 中疾控：高峰已過
人潮太多 湖南遊客嚇得出逃 三星堆遊客打群架撞倒文物

人潮太多 湖南遊客嚇得出逃 三星堆遊客打群架撞倒文物
湖南惡媳除夕棍毆83歲婆婆 逆子經過還補踹一腳

湖南惡媳除夕棍毆83歲婆婆 逆子經過還補踹一腳

熱門新聞

媽媽李連英暑假時為剛打完乒乓球的胡鑫宇拍下這張照片。（取材自上觀新聞）

失蹤106天 江西高中生胡鑫宇被發現縊吊身亡

2023-01-28 22:40
西南大學法學院博士生導師趙明利用職權性侵女學生，已遭校方撤除教師資格。（取材自百度）

女大生被教授「隨傳隨到」性侵三年 中國狼師遭撤職

2023-01-25 22:14
回鍋了16次的花卷。（視頻截圖）

兒花20萬去三亞度假 父母超省…花卷蒸16次 剩菜調料打包

2023-01-28 04:00
中國專家稱，社交與多動腦能有效預防老年失智。新華社

中國研究：找到保護老年人記憶有效方案 謹記這口訣

2023-01-28 15:01
有「雪窩」之稱的山東威海漫27日依舊雪花紛飛，但中國多數地區29日起氣溫將逐漸回暖。（取自中國天氣網）

中國東北有多冷？住宅大門忘關 一夜就成冰溶洞

2023-01-28 11:42
胡鑫宇媽媽發在抖音上的兒子照片。(取材自南方周末)

江西學生胡鑫宇家屬：遺體在儲糧倉庫被找到 幾乎成骸骨

2023-01-29 23:05

超人氣

更多 >
投訴華裔女上司非禮 白人男高管卻遭開除 怒告谷歌

投訴華裔女上司非禮 白人男高管卻遭開除 怒告谷歌
梁朝偉難忘的一場婚禮 發生在他26歲時

梁朝偉難忘的一場婚禮 發生在他26歲時
WSJ：中國頂尖核武實驗室繞過管制 美晶片淘寶就買得到

WSJ：中國頂尖核武實驗室繞過管制 美晶片淘寶就買得到
洛縣華女車牌一分鐘內被偷 盜竊原因竟是這個

洛縣華女車牌一分鐘內被偷 盜竊原因竟是這個
女星「23歲與父兄共浴」驚呆大眾 神隱2年後曝近況

女星「23歲與父兄共浴」驚呆大眾 神隱2年後曝近況