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江西學生胡鑫宇失蹤案 李昌鈺闢謠：沒發表過意見

江西學生胡鑫宇失蹤案 華裔李昌鈺闢謠：沒發表過意見

記者陳言喬／即時報導
網傳華裔神探李昌鈺曾分析過中學生胡鑫宇失蹤案，但李昌鈺透過妻子否認。（取材自微博）
網傳華裔神探李昌鈺曾分析過中學生胡鑫宇失蹤案，但李昌鈺透過妻子否認。（取材自微博）

中國江西中學生胡鑫宇失蹤106天後遺體被發現縊吊在距離學校不遠處的金雞山區域樹林中。網傳華裔神探李昌鈺分析指「胡鑫宇可能遇害等」說法，李昌鈺透過妻子澄清，李昌鈺已不再接案，類似的「李昌鈺說」都是假的。

封面新聞報導，胡鑫宇失蹤案引發中國全網關注，中國多個自媒體發佈資訊稱「李昌鈺接受採訪時分析胡鑫宇可能遇害，屍體被溶解藏匿，是多人集體作案，並統一口徑守口如瓶。在胡鑫宇失蹤後，這則消息曾陸續以不同版本在網上流傳過。胡鑫宇遺體被發現後更引發另一波的熱議。

報導稱，29日，李昌鈺通過妻子蔣女士表示，類似的「李昌鈺說」都是假的，中國社交平台上所有網傳的關於李昌鈺對這起案件的分析和推斷都是謠言。她和李昌鈺一直在國外，確實關注過胡鑫宇案，但因為核心資訊較少，出於嚴謹考慮，李昌鈺一直沒有對該案件發表過公開意見，也沒有針對該案件接受過媒體採訪。

她說，早前《星島日報》報導中李昌鈺提到這個案子，主要是闢謠。他被人問到這個案子，就表態已經不接案子，也沒對這個案子發表過意見，然後對同類型案件泛泛而談說了幾句，比如要關注學校周圍的監控、附近公車監控、錄音筆等情況，並沒有具體對這起案件做分析。

李昌鈺 華裔

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