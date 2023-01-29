中國預計今年生產高鐵新線達2500公里

中國預計今年生產高鐵新線長達2500公里。（浙江日報）

中國國家鐵路集團預計，今年投產的高鐵新線將長達2500公里，高過去年的數字。

中國國鐵集團29日在官網上公布，2023 年中國全國鐵路預計投產新線3000公里以上，其中高鐵2500公里。

據中新網，去年中國全國鐵路完成固定資產投資 7109億元人民幣，投產新線4100公里，其中高鐵2082公里。截至2022年底，中國全國鐵路營業里程達到15.5萬公里，其中高鐵4.2萬公里。

這一年，中國十四五規畫《綱要》確定的102項重大工程中的鐵路項目順利推進；京雄商高鐵雄商段、津濰高鐵、瑞梅鐵路等26個項目開工建設，和若鐵路、鄭渝高鐵襄萬段、合杭高鐵湖杭段、銀蘭高鐵中蘭段、北京豐台站等29個鐵路項目建成投產；制訂實施《國鐵集團十四五發展規劃》，中長期鐵路網規劃修編有序推進。

中共 二十大報告提出，構建現代化基礎設施體系。去年底中共中央經濟工作會議要求，加快實施「十四五」重大工程，加強區域間基礎設施聯通。

報導稱，穩字當頭，穩中求進。 2023年，全路預計投產新線3000公里以上，其中高鐵2500公里。中國國鐵集團將以聯網、補網、強鍊為重點，突出提升路網整體功能和效益，推動鐵路規劃建設切實由規模速度型轉向質量效益型，全面完成國家鐵路投資任務，充分發揮鐵路投資對全社會投資的有效帶動作用，高質量推進川藏鐵路等國家重點工程，著力提升建設管理水平，加快構建現代化鐵路基礎設施體系。