江西學生胡鑫宇陳屍處離學校僅百米 網質疑非第一現場

有網民用地圖功能算出學校到胡鑫宇陳屍出不到100米。（取材自微博）

江西省上饒市鉛山縣致遠中學高中生胡鑫宇失蹤106天案引發全網關注。由於早前江西動用上萬人次力量翻遍學校周遭數百畝地找尋都未找著，28日卻在距學校直線距離僅約100公尺的林中發現縊吊的遺體，引發家屬質疑。

橙柿新聞互動報導，「這個地帶（遺體發現地）應該就在致遠中學後面，搜救人員曾多次在這裡篩查搜救過，包括我們家屬也去搜過，但並沒有發現小胡的蹤跡。這個事情就非常奇怪」。

當地人還稱，前段時間，天天有人來這一帶搜索，反覆來回好多遍。

網友表示，學校距縊吊遺體步行僅16分鐘，又不是在深山裡頭，救援人員搜尋此片山林數遍，都沒發現？而屍體腐化連搜救犬也沒有聞到？網友懷疑這不是第一現場。

上饒市公安 局28日接到群眾電話報警稱，在河口鎮金雞山區域樹林中發現一具縊吊屍體。1月29日，公安機關經對死者生物檢材進行DNA 檢驗，確定死者系胡鑫宇。現場勘查過程中發現一支錄音筆，已送專業機構鑒定。

據警方1月7日早前的通報，致遠中學位於鉛山縣河口鎮西南郊工業園區，占地約90畝。學校圍牆周長約1000米，有出入口4處，其中1處長期關閉。南側是校園圍牆，圍牆外是一片樹林山崗約589畝。

鉛山公安曾通報，鉛山縣委縣政府廣泛發動村居幹部、護山守林員和廣大群眾，在全縣範圍內開展了3輪搜尋工作。

另據海報新聞報導，2022年9月，15歲的胡鑫宇中考後進入上饒市鉛山縣致遠中學讀高中，入學時還獲得了學校1500元人民幣的獎學金。9月27日，胡鑫宇曾與母親三次通話共43分鐘，哭訴不想讀書、想回家。