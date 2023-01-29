我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國影后春夏挺「白紙運動」 如今接連遭除名、消失

分析：荷蘭難拒美國壓力 聯手降下抗中「矽幕」

提前享退休生活？汪洋北京看劇 打扮「礦工」引熱議

記者陳言喬／即時報導
將於今年3月退休的中國全國政協主席汪洋在北京看劇被網友捕獲。（影片截圖）
將於今年3月退休的中國全國政協主席汪洋在北京看劇被網友捕獲。（影片截圖）

「提前開始退休生活？」「這（打扮）也太曠工了吧」，中國全國政協主席汪洋27日晚間在首都劇場低調觀看北京人藝的賀歲開年大戲「正紅旗下」，被網友「野生捕獲」。

港媒報導，網傳影片顯示，汪洋身著深藍色外套、戴著口罩，一進場即引發周圍觀眾關注，他走到前排座位入座。雖然有中南海警衛隨行，但沒有「擾民」。演員集體謝幕時，汪洋與其他觀眾一起鼓掌，隨後又起身繼續鼓掌，周圍觀眾則沒有起身。

汪洋在去年10月中共20大未滿68歲卸任政治局常委，3月將卸任全國政協主席。這段影片在微博引發網民熱議，有人調侃汪洋的打扮「太曠工」，也有人評價，「他真的好好，演員謝幕他也站起來 」，「那一抬手有點帥！」

「正紅旗下」是老舍未完成的自傳體作品。北京青年報報導指，老舍筆下，浸透了舊有宗法觀念又保守落後的中下層市民，傳遞出的旗人風俗、面子文化相當有趣。劇中最辛辣扎心的是，這些大清子民被德國軍官羞辱的一段，前文中憑借祖宗蔭功而渾水摸魚的八旗子弟，此時萎靡苟且的嘴臉，敲響了一國之衰落，始於人心喪亂的喪鐘，也成為全劇的點睛之筆。

北京 口罩 退休

上一則

啟程返工 他「拔充電器」引共鳴 她點千元蔬果回報父母

下一則

中國年VS農曆年 中韓文化春節開戰

延伸閱讀

政務司長：香港金融中心地位堅如磐石

政務司長：香港金融中心地位堅如磐石
電影「滿江紅」爆紅 中國中學語文從未選編入教材

電影「滿江紅」爆紅 中國中學語文從未選編入教材
中國人均可支配所得比上年增5% 上海近8萬人民幣

中國人均可支配所得比上年增5% 上海近8萬人民幣
無視北京抗議 韓停發對中短期簽證延長至2月底

無視北京抗議 韓停發對中短期簽證延長至2月底

熱門新聞

中國新任外交部長秦剛傳3月將擔任中國國務委員，創下中國「官場傳奇」。（圖取自中國外交部官網）

3個月晉升國家領導人 秦剛將成「官場傳奇」

2023-01-21 21:40
西南大學法學院博士生導師趙明利用職權性侵女學生，已遭校方撤除教師資格。（取材自百度）

女大生被教授「隨傳隨到」性侵三年 中國狼師遭撤職

2023-01-25 22:14
歌手于文文穿的兩件式旗袍。(取材自微博)

旗袍+闊腿褲、盤扣+襯衫 新中式穿搭 你試過了嗎？

2023-01-21 01:15
媽媽李連英暑假時為剛打完乒乓球的胡鑫宇拍下這張照片。（取材自上觀新聞）

失蹤106天 江西高中生胡鑫宇被發現縊吊身亡

2023-01-28 22:40
回鍋了16次的花卷。（視頻截圖）

兒花20萬去三亞度假 父母超省…花卷蒸16次 剩菜調料打包

2023-01-28 04:00
據彭博社報導，中國放寬防疫措施邊境解封後，令其國內的富裕階層加快移民計劃，可能導致大量人才及數以十億美元計的資金外流景況。(取材自中新網)

彭博：過去6個月受夠了 中國有錢人「加快移民計畫」

2023-01-26 02:04

超人氣

更多 >
已致3死4傷 加州驚傳本月第6起大規模槍擊案

已致3死4傷 加州驚傳本月第6起大規模槍擊案
張蘭收到的全家福是這張？中網瘋傳「真相超傻眼」

張蘭收到的全家福是這張？中網瘋傳「真相超傻眼」
失蹤106天 江西高中生胡鑫宇被發現縊吊身亡

失蹤106天 江西高中生胡鑫宇被發現縊吊身亡
獨家／遭渲染成中國間諜無罪後 藏警昂旺：生活已毀

獨家／遭渲染成中國間諜無罪後 藏警昂旺：生活已毀
結婚才12天賺到千萬元遺產 波霸女星前夫送上超級大禮

結婚才12天賺到千萬元遺產 波霸女星前夫送上超級大禮