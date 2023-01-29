提前享退休生活？汪洋北京看劇 打扮「礦工」引熱議

將於今年3月退休的中國全國政協主席汪洋在北京看劇被網友捕獲。（影片截圖）

「提前開始退休 生活？」「這（打扮）也太曠工了吧」，中國全國政協主席汪洋27日晚間在首都劇場低調觀看北京 人藝的賀歲開年大戲「正紅旗下」，被網友「野生捕獲」。

港媒報導，網傳影片顯示，汪洋身著深藍色外套、戴著口罩 ，一進場即引發周圍觀眾關注，他走到前排座位入座。雖然有中南海警衛隨行，但沒有「擾民」。演員集體謝幕時，汪洋與其他觀眾一起鼓掌，隨後又起身繼續鼓掌，周圍觀眾則沒有起身。

汪洋在去年10月中共20大未滿68歲卸任政治局常委，3月將卸任全國政協主席。這段影片在微博引發網民熱議，有人調侃汪洋的打扮「太曠工」，也有人評價，「他真的好好，演員謝幕他也站起來 」，「那一抬手有點帥！」

「正紅旗下」是老舍未完成的自傳體作品。北京青年報報導指，老舍筆下，浸透了舊有宗法觀念又保守落後的中下層市民，傳遞出的旗人風俗、面子文化相當有趣。劇中最辛辣扎心的是，這些大清子民被德國軍官羞辱的一段，前文中憑借祖宗蔭功而渾水摸魚的八旗子弟，此時萎靡苟且的嘴臉，敲響了一國之衰落，始於人心喪亂的喪鐘，也成為全劇的點睛之筆。