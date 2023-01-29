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失蹤106天 江西高中生胡鑫宇被發現縊吊身亡

數萬人找不到胡鑫宇 一晚就被村民發現？中網民不相信

記者陳言喬／即時報導
15歲的高中生胡鑫宇失蹤106天終於被找到。（取材自微博）
15歲的高中生胡鑫宇失蹤106天終於被找到。（取材自微博）

失蹤106天的中國高一學生胡鑫宇28日終在學校附近林地被發現縊吊身亡。但大量網友質疑，過去數十天各界動員幾萬人次搜尋把學校附近地域翻了無數遍均無所獲，結果一夕間卻被村民發現在林中，懷疑這裡頭有貓膩。

北京日報報導，疑似胡鑫宇的遺體28日在學校附近林中被發現。29日上午，經DNA鑑定，遺體確為胡鑫宇。

江西省上饒市沿山縣致遠中學15歲學生胡鑫宇去年10月14日失蹤，引起社會關注。江西省還專門成立省市縣聯合工作專班，全力調查搜尋，除了官方還有民間各單位動員數萬人次力量搜尋均無所獲。

上饒市公安局曾在1月初發布消息指，圍繞致遠中學，公安運用多種專業刑事技術設備，組織開展了4輪交叉勘查，覆蓋校內全域約90畝地12棟建築884個房間、11條地下管道、10個化糞池、10個熱水箱、9個儲水池、5口水井、5個排水口、3個儲水箱、2個池塘、2個公園、2處運動場、1處垃圾場，提取檢驗了1735份生物檢材。

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公安還以各種手段排查當天在校內的全部學生及226名教職員工、98名陪讀家長；核查了當晚至次日所有出入學校及途經學校周邊的82輛車輛；走訪了胡鑫宇的家屬、老師、同學、鄰居等231人，瞭解其學習、生活情況。通過調查，未發現胡鑫宇在校內被害、自殺、發生意外的痕跡證據，未發現胡鑫宇與他人發生矛盾衝突等可疑情況。

上饒公安稱，公安會同應急管理、消防救援、教體、城管等部門，聯合平安義警、藍天救援、綠洲救援等社會力量，搜索了學校南側樹林山崗約589畝、鉛山縣至餘幹縣信江河段約200公里、峰福鐵路沿線約22公里；走訪了學校附近的2238戶居民、159家企業、951輛客貨車的司機、全縣226處廟宇道觀、25家養老機構和1家救助站；排查了72個水塘、運用聲呐探查了3個水庫；反覆查看、交叉復核了6471.5小時的監控視頻和31.7萬多張交通卡口抓拍照片；先後4次派員赴福建、浙江等胡鑫宇曾生活或可能前往的區域查找。

鉛山縣委縣政府也廣泛發動村居幹部、護山守林員和廣大群眾，在全縣範圍內開展了3輪搜尋工作。同時，邀請權威刑事偵查、刑事技術、視頻技術及心理專家參與調查搜尋工作，向25個省級公安機關發布了線索協查通報，核查排除了378條線索。

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