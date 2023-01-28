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電影「滿江紅」爆紅 中國中學語文從未選編入教材

記者陳言喬／即時報導
大陸電影「滿江紅」爆紅意外引發各種爭論。（上游新聞／網路海報）
大陸電影「滿江紅」爆紅意外引發各種爭論。（上游新聞／網路海報）

中國電影「滿江紅」奪得春節期間電影第一，岳飛以及「滿江紅·怒髮衝冠」一詞成了熱搜頭條。有很多網友稱中小學課本原有的《滿江紅》被刪除。但中國知名教育作家吳小軼表示，中國全國通用的中學語文教材從未選編過岳飛的《滿江紅·怒髮衝冠》。

上游新聞報導，知名教育博主和教育作家、曾獲中國全國百強名校語文教師的吳小軼表示，《滿江紅》是一個詞牌名。詞是一種配合音樂的詩歌，因為比起傳統格律詩，它在形式上要更自由，所以又叫作「長短句」，它的前身是民間小調，和當時人們的生活是有著密切關係的。《滿江紅》作為一個詞牌誰都能用。

一般而言，詞牌的產生大約有以下幾種情況：借用原來的樂府詩題，唐代教坊樂曲的名稱，取自某些歷史故事，或者詞人原創自製。滿江紅，這個調名來源說法不一：有人說它源自於中秋冬時節就變紅的水草，也有人說它源自白居易《憶江南》詞「日出江花紅勝火」之意等等。這個詞牌是柳永首創，它基音較高，有激越之感。

網友說《滿江紅·怒髮衝冠》一詞被移除中小學課本，經吳小軼初步核實，自1949年以來，《滿江紅·怒髮衝冠》只在1960年短暫地進入過當時北京師範大學中文系編寫的《九年一貫制試用課本語文》第十四冊，由人民教育出版社出版，只在很小的範圍內使用了一年就停用了。除此之外，全國通用的中學語文教材從未選編過岳飛的《滿江紅·怒髮衝冠》一詞（或許有少數地方版本教材選用，但使用範圍和時間都有限）。

此外，北京一位不願具名的語文老師也表示，不僅現在的人教社初中語文教材裡沒有岳飛的《滿江紅》，他甚至查了該出版社此前較多版本的教材，沒有發現人教社語文課本裡收錄岳飛的《滿江紅》。

對於為何有網友認為教材裡有《滿江紅·怒髮衝冠》這樣的「記憶」？對此，吳小軼認為，綜藝節目、影視、流行歌曲包括歷史教材、思想品德教材裡，或者個別地方教材以及拓展閱讀裡會出現這首《滿江紅·怒髮衝冠》，所以大家覺得特別熟悉。

對於《滿江紅·怒髮衝冠》一詞是不是岳飛所作，吳小軼認為，目前學術界爭議比較大。

北京師範大學附屬實驗中學初中部于曉冰老師也表示，《滿江紅·怒髮衝冠》是不是岳飛所寫的討論，不是今天才發生的問題，它其實是多少年來人們在爭論的問題。

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