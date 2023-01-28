「滿江紅」稱霸中國票房 河南岳飛廟：背全文免門票

河南岳飛廟推出背誦《滿江紅》全文成功者可免門票進入。（取材自極目新聞）

電影 「滿江紅」火了，它不僅成為中國春節檔票房冠軍，還讓宋朝名將岳飛詩詞《滿江紅》再一次廣為傳頌。河南 安陽湯陰縣岳飛廟趁勢推出活動，只要遊客能背誦《滿江紅》全文，就可以免了38元人民幣（約5.66美元）的門票。

極目新聞報導，活動由正月初五開始，兩天來已有約4000名遊客因能熟練背誦《滿江紅》全文免了門票。網傳影片顯示，在一工作人員面前，一名青年男子手持話筒正在背誦嶽飛的詩詞《滿江紅》，其身後還有多人在排隊。青年男子成功背誦全文後，順利過關，省了門票錢。發影片的網友表示：「兒子背完《滿江紅》後免了門票，這是一次很有意義的旅行」。

發影片的陳姓網稱，「免不免門票其實無所謂，兒子背誦出全文的過程更有意義。」陳女士表示，他們從河南焦作到安陽探親，一家6口人順便到岳王廟遊玩，到了門口才發現背誦《滿江紅》的活動，他們一行共有兩人成功背誦全文。

湯陰縣岳王廟工作人員表示，他們的活動從1月26日大年初五開始，推出了背誦《滿江紅》免費游岳廟的活動。活動開始以來，前來遊玩的遊客約有2萬人，其中約有4000名遊客通過背誦《滿江紅》全文，免了門票。

滿江紅的全文是：「怒髮衝冠，憑欄處，潚潚雨歇。抬望眼，仰天長嘯，壯懷激烈。三十功名塵與土，八千里路雲和月。莫等閒，白了少年頭，空悲切。

靖康恥，猶未雪；臣子恨，何時滅？駕長車，踏破賀蘭山缺。壯志飢餐胡虜肉，笑談渴飲匈奴血。待從頭，收拾舊山河，朝天闕！」