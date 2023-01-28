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中國研究：找到保護老年人記憶有效方案 謹記這口訣

記者林則宏／即時報導
中國專家稱，社交與多動腦能有效預防老年失智。新華社
中國專家稱，社交與多動腦能有效預防老年失智。新華社

北京日報報導，北京宣武醫院神經疾病高創中心主任賈建平團隊近日在《英國醫學雜誌》發表研究論文稱，發現了六種生活要素與延緩記憶下降高度相關。他將其簡單歸納為一個口訣：「管住嘴，邁開腿，勤動腦，多社交，記憶好」。

報導指出，賈建平團隊在長達10年的研究中發現，如果中老年人堅持至少七種推薦的飲食（穀類、豆類、蔬菜、水果、肉類、蛋類、堅果、奶製品、適量的鹽、油、魚類、飲茶等12種類飲食其中的七種）、每周不少於150分鐘的中等強度或不少於75分鐘的高強度體育鍛煉、每周不少於兩次的社會活動、每周不少於兩次閱讀思考和書寫等、控制煙和酒，和不能堅持這些健康生活方式的人相比，可大幅降低癡呆發生率。

該研究有力證明找回記憶、預防癡呆可通過健康生活方式實現。這種方法可總結為「管住嘴，邁開腿，勤動腦，多社交，記憶好」。「這是一種看得見、摸得著、可開展、接地氣的非藥物療法，對於公眾來說更加簡便易行」，賈建平說。

科研團隊表示，中老年人年齡相關的記憶衰退並不ㄧ定是癡呆的前驅症狀，可能只是一種普遍的良性健忘，是可以被逆轉或保持穩定，而不是發展到癡呆狀態。因此，該研究呼籲公眾來實踐這個方法，共同預防和減緩與年齡相關的記憶衰退，阻止其發展為癡呆。

賈建平早前還曾提出，影響老年癡呆症的危險因素包括：不健康飲食、缺乏鍛煉、認知活動少、缺少社交、高血壓、糖尿病、高血脂、腦血管疾病、超重/肥胖、低教育程度、吸煙、飲酒和抑鬱等。其團隊研究發現，若能長時間控制好上述危險因素，就會有明顯的防癡呆作用。

北京 高血壓 醫學

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