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中國官方：現有新冠住院21.6萬例、重症2.6萬例

中國官方：現有新冠住院21.6萬例、重症2.6萬例

記者廖士鋒／即時報導
中國公布新冠最新統計指出，目前共有住院病例21萬5,958例。圖為山西太原白求恩醫院醫護人員救治重症患者。（中通社）
中國公布新冠最新統計指出，目前共有住院病例21萬5,958例。圖為山西太原白求恩醫院醫護人員救治重症患者。（中通社）

中國官方28日公布最新的新冠病毒感染情況，其中截至1月26日，31省市區共有住院病例21萬5,958例，而重症病例為2萬6,156例。另外總計中國官方披露數據，自2022年12月8日迄今，在院死亡人數為7萬8,960例。

據中國疾病預防控制中心（中疾控）官網28日消息，截至1月26日，31個省市與自治區、新疆生產建設兵團新冠病毒感染現有住院病例21萬5,958例、現有重症2萬6,156例，其中新冠病毒感染重症1,894例、基礎性疾病重症合併新冠病毒感染2萬4,262例。

在死亡人數方面，官方則指出1月20日至26日醫療機構累計在院新冠病毒感染相關死亡病例6,364例，其中新冠病毒感染導致呼吸功能衰竭死亡289例、基礎疾病合併新冠病毒感染死亡6,075例。

此前中疾控在25日發布消息指出，各省報告陽性人數12月22日達到高峰（694萬）後逐步下降，全中國在院新冠感染者於2023年1月5日達到峰值162.5萬人，隨後持續下降，1月23日下降至24.8萬人，較高點減少了84.8%。其中重症患者數量於1月5日達到峰值12.8萬，隨後持續下降，1月23日下降至3.6萬，較峰值下降了72.0%。

總計中疾控1月15日以來的報告，自2022年12月8日迄今，新冠感染在院死亡人數為7萬8,960例。

另據觀察者網報導，1月27日，上海中醫藥大學急危重症研究所所長方邦江表示，新冠病毒傳播漸漸變弱，並非因為病毒本身有重要變化，而是社會面維持一定低水平傳播，鞏固了免疫屏障，加上絕大多數人都感染了，形成了群體免疫，「病毒有點『傳』不動了」。

北京市豐台區中西醫結合醫院呼吸與重症醫學科主任喬樹斌則指出，短期內雖然不會再有高峰，但並不意味著新冠病毒會消失了。目前的情況下，做好個人防護還是很有必要的。

北京 醫學 2023

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