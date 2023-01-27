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中國核酸產業鏈瓦解 數百萬人「失業」

中央社
中國嚴封控期間，約莫數百萬身穿白色防護衣的「大白」們是執行核酸檢測要角，但當局放寬防疫管制後，他們卻成為閒置人力面臨生計無著。（中新社提供）
中國嚴封控期間，約莫數百萬身穿白色防護衣的「大白」們是執行核酸檢測要角，但當局放寬防疫管制後，他們卻成為閒置人力面臨生計無著。（中新社提供）

中國放寬防疫管制不再執行全員核酸檢測後，先前獲聘投入其中的數百萬防疫大軍隨即面臨生計無著，有人另謀出路改賣快篩，卻又遭遇市場飽和獲利難，沒工作的新年特別難捱。

綜合香港南華早報（SCMP）與中國媒體每日經濟新聞報導，例行核酸檢測之前成為中國民眾天天都得經歷的日常，估計核酸產業鏈的從業者曾高達數百萬人之譜。

像是人在北京的趙姓藥劑師，自去年5月起負責採集咽喉樣本，至12月7日當局頒布優化防疫措施新10條後，再也不需執行全員核酸檢測，包括他在內，原本聽從防疫指令身穿白色防護疫的「大白」們成了閒置人力。

雇用他的機構大範圍撤除核酸檢測亭，從原本的百餘個僅保留7個，付給趙姓藥師的收入也腰斬，如今每天只有人民幣200元（下同，約29.4美元）。

趙姓藥劑師的老家在陝西西安市，他說：「核酸檢測亭越來越少，我又找不到合適的工作，打算回老家了。」

楊岩（化名）2022年4月前在生物公司做科研，月薪1萬元左右，隨後支援核酸檢測每天工作12至14小時，嚴格封控期間跟著公司的移動方艙在各地追著疫情跑，最高月入10萬元，如今月薪立刻降至只剩3萬元。

當局防疫政策髮夾彎，核酸檢測的需求量估計驟減80%，如今大概只有需要出示陰性證明才能復工的，例如司機等染疫高風險行業勞工，才會現身核酸檢測亭前。

也有腦筋動得快的發現，取代核酸檢測的快篩試劑需求大增，於是原先專門鋪貨核酸試劑的公司行號，隨即改承攬快篩組件的生意，甚至販售被大肆吹捧的「連花清瘟」膠囊。但是這門路也不好做，業者說，當局放開管制後疫情瞬間大爆發感染者眾，如今已過染疫高峰，光是北京的快篩需求已近飽和，價格驟跌。

而大規模核酸檢測不再，如何消化堆積如山用於檢測的醫療設施，更是棘手難題。估計2022年5月光是北京、上海、廣州、深圳4個一線城市的核酸採樣亭數量，最多曾高達約莫3萬個。

二手物品交易平台「閒魚」張貼的閒置核酸採樣亭拍賣資訊，有些是鋼結構，也有內含正壓系統的，售價從人民幣數百元到上萬元不等，還有人開價1萬8000元。

化名小魚的北京護士說，她手邊還有超過1000組的檢測試管與拭子不知該如何處理，只能以原先進貨的價格砍半兜售。

中國安信證券曾預估，若全面核酸檢測常態化，每月檢測量可達49億至68億6000萬人份，對應的市場獲利空間可達122億5000萬至171億5000萬元。但政策嘎然而止，一切歸零如鏡花水月成泡影。

檢測 防疫 北京

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