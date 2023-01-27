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香港房價2022年大跌15.6% 結束連續13年漲勢

記者林則宏／即時報導
2022年香港私人住宅售價指數下跌約15.6%，為近24年來最大跌幅。法新社
2022年香港私人住宅售價指數下跌約15.6%，為近24年來最大跌幅。法新社

香港特區政府差餉物業估價署27日公布，2022年香港私人住宅售價指數下跌約15.6%，結束連續13年漲勢，超越2008年金融海嘯時全年11.11%的跌幅，並創下1998年以來最大年度跌幅。

去年12月，香港私人住宅售價指數報332.5，按月跌約2%，為連續第七個月走跌，來到2017年4月後的新低。若與2021年9月的歷史高位398.1點相比，跌幅達16.5%。

中新社報導，香港利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，比起去年11月，12月樓價指數跌幅略為收窄，主要反映當時大陸放寬防疫措施，讓陸港恢復通關初現曙光。

恢復通關對香港房地產市場的利多效應，預估將反映在下次公布的2023年1月樓價指數跌幅進一步收窄，2月料將持平，3月可望出現輕微彈升。 　　

展望2023年，陳海潮認為，相信通關效應尚待發揮，海內外資金將陸續入市，加上引入高端人才計劃支持下，對香港樓市會有明顯的支持作用。

此外，在美國聯準會升息壓力有所紓緩下，隨著經濟復甦，香港本地及大陸購買力可望加快釋放，預估樓價經過首季整固後，今年第2季有機會回升3%至5%。下半年如無其他利空因素，樓價將繼續反彈。

香港 指數 2023

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