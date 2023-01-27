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宋慶齡130歲冥誕 中共官方讚揚：促進祖國統一貢獻巨大

記者廖士鋒／即時報導
宋慶齡（中）130歲冥誕，中共中央黨史和文獻研究院發文讚揚她對「祖國統一」的貢獻。圖為1956年在北京中南海，宋慶齡與中共領導人們合影。（取自中共福建省委統戰部官網）
宋慶齡（中）130歲冥誕，中共中央黨史和文獻研究院發文讚揚她對「祖國統一」的貢獻。圖為1956年在北京中南海，宋慶齡與中共領導人們合影。（取自中共福建省委統戰部官網）

1月27日是中國國家名譽主席宋慶齡130歲冥誕，中共官方發表長文紀念，並特別指出她為促進祖國統一做出巨大貢獻，要向宋慶齡學習「永遠和黨在一起」的堅定信念，並呼籲要更加緊密地團結在中共總書記習近平為核心的黨中央周圍。

中共中央黨史和文獻研究院27日在官媒人民日報發表長文，紀念宋慶齡誕辰130周年。文章指出，宋慶齡「是愛國主義、民主主義、國際主義和共產主義的偉大戰士，傑出的國際社會活動家，保衛世界和平事業久經考驗的前驅，中國共產黨的優秀黨員」。並強調她一生「緊緊跟隨時代腳步前進，為黨為國為民、為人類進步事業立下了永不磨滅的卓著功勳」。

宋慶齡出生於1893年1月27日，1915年10月25日，她與孫中山先生在東京律師和田瑞家舉行婚禮。孫中山於1925年逝世後，國民黨在1927年「清黨」，宋慶齡與國民黨左派聯名通電譴責，此後在國共內戰期間也支持中共的政策。

1949年9月，宋慶齡赴北平參加中共組織的政協會議，當選為中共中央人民政府副主席，至1981年5月逝世前，成為中共正式黨員、並被授予「中華人民共和國名譽主席」榮譽稱號。

上述紀念文章強調，「我們紀念宋慶齡同志，就是要學習她『永遠和黨在一起』的堅定信念」。「永遠和黨在一起」源自1958年宋慶齡在中國福利會成立20周年慶祝大會上的講話，「這既是她莊嚴的承諾，也是她一生的行動寫照」。

文章還強調，宋慶齡一生「都在為祖國的統一大業貢獻力量」。她曾經指出，「中國只有一個。那就是由中國人民在1949年10月1日建立的中國」。宋慶齡並曾表示「台灣回歸祖國、實現國家統一的大業還沒有完成，哪一個中國人不應感到身有責任呢？」。

文章最後指出，紀念宋慶齡誕辰130周年，「緬懷她的光輝思想和偉大業績，就是要繼承宋慶齡同志等老一輩革命家的寶貴精神財富，更加緊密地團結在以習近平同志為核心的黨中央周圍」、為全面建設社會主義現代化國家、全面推進中華民族偉大復興而團結奮鬥。

此前在2018年宋慶齡125歲冥誕時，中共統戰部也曾發文紀念。當時文章指出，中共建政後，宋慶齡「殷切地盼望祖國早日實現和平統一，以她崇高的威望和特有的感召力，曾與許多海外同胞、海峽兩岸同胞廣泛聯繫，交換意見」。

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