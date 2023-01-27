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無視北京抗議 南韓暫停中國人短期簽證將延至2月底

記者林則宏／即時報導
圖為韓國仁川國際機場針對來自中國旅客進行核酸檢測的告示牌。（美聯社）
圖為韓國仁川國際機場針對來自中國旅客進行核酸檢測的告示牌。（美聯社）

無視中國外交抗議與報復，也無懼於旅遊業因此受損，南韓中央災難安全對策本部27日表示，將延長針對中國公民的暫停簽發赴韓短期簽證措施至2月28日。

據韓聯社報導，南韓中央災難安全對策本部表示，若在此之前情況有所好轉，也有可能重啟短期簽證簽發工作。南韓政府考慮中國境內的新冠疫情流行情況等，今年1月2日起暫停簽發中國公民赴韓短期簽證，但有外交/公務、必要商務需求和人道主義事由等情況除外。

南韓防疫部門的數據顯示，近兩周南韓境外輸入病例1404例，其中來自中國的有890例。自本月2日對來自中國的短期居留外籍人員實施「落地檢」以來，陽性率為10.4%。中央災難安全對策本部表示，今後仍將嚴密關注疫情，竭盡全力穩控南韓境內疫情形勢。

對於南韓這項防疫作為，中國外交部發言人毛寧在本月3日的例行記者會上曾批評，部分國家採取僅針對中國的入境限制措施，缺乏科學依據，一些過度做法更讓人不能接受。

毛寧當時說，「我們對試圖操弄疫情防控措施，以達到政治目的的做法表示堅決反對，將針對不同情況，本著對等原則採取相應措施。」

中國駐南韓大使館隨後就在1月10日宣布，暫停簽發南韓公民赴華短期簽證的通知。中國外交部發言人汪文斌當日表示，少數國家罔顧科學事實和本國疫情實際，執意針對中國採取歧視性入境限制措施。中方對此堅決反對，並採取對等措施。

汪文斌說，「我們再次呼籲相關國家從事實出發，科學適度制定防疫措施，不應借機搞政治操弄，不應有歧視性做法，不應影響國家間正常的人員交往和交流合作。」

中國國家文旅部20日公告「關於試點恢復旅行社經營中國公民赴有關國家出境團隊旅遊業務的通知」，在首批公布的20國名單中，也沒有南韓與日本。

上海第一財經指出，中國調整疫情管理措施後的第一個農曆春節正步入尾聲。與火熱的東南亞旅遊相比，疫情前頗受中國遊客青睞的傳統出境遊熱門目的地──日本與韓國，都沒能等來成群結隊的中國遊客。

據南韓觀光公社統計，疫情前的2019年赴韓中國遊客數量創下新高，達到將近600萬人次，與2018年相比增長了近30%。但新冠疫情爆發後，中國遊客赴日韓的數量就出現「斷崖式」下降。

南韓 疫情 簽證

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