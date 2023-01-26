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學者：中國2030年挑戰世界第一大經濟體有變數

中央社台北26日電
中國去年人口負成長，學者認為，在未富先老、勞動成本高升及地緣政治因素下，中國能否挑戰美國在2030年成為世界第一大經濟體存有變數。（Getty Images）
中國去年人口負成長，學者認為，在未富先老、勞動成本高升及地緣政治因素下，中國能否挑戰美國在2030年成為世界第一大經濟體存有變數。（Getty Images）

中國去年人口負成長，學者認為，在未富先老、勞動成本高升及地緣政治因素下，中國能否挑戰美國在2030年成為世界第一大經濟體存有變數。

美國之音25日報導，中國2022年人口14億1200萬人，較2021年底減少85萬人，與此同時，人口逐漸老齡化，在2021至2025年期間，將有4000多萬人退休，這意味著中國的勞動力人口在這個期間將大幅減少，外界認為中國要在2030年超過美國，成為世界第一大經濟體將存有變數。

紐約艾德菲大學文理學院院長王維正表示，從中國人口趨勢來看，有可能是全世界的主要經濟體裡面第一個還沒有變富裕就變老的國家。美國「外交」雜誌曾指出，2021年中國的中位年齡比美國約大0.5歲，到2042年將大將近7歲，隨著人口衰退，經濟大幅增長困難。

美國聖湯瑪斯大學（University of St. Thomas）國際研究與當代語言學系主任葉耀元則認為，不僅中國的勞動力減少，當中國的勞動成本越來越高，工廠逐漸移到東南亞後，勞力成本的優勢也在消失，因此中國的經濟自然就會減縮。

除了人口問題外，中國和美國及其他西方國家的政治和經貿關係日趨緊張，加上COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情也對經濟和貿易造成重大影響。

葉耀元說，這裡面有太多的變數，從大多數客觀條件分析，中國在未來30、40年間要有可以超越美國經濟成長率的可能性相對地低很多。

東南亞 疫情 退休

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