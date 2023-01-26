中國官媒：88.1%的全球受訪者讚賞中國防疫成果

中國官媒對疫情應對結果進行民調。取自央視旗下CGTN頻道

中國在新冠疫情 爆發後，強調「動態清零」的嚴格防控措施，直到去年底才放開，各地也陸續經歷感染、重症高峰。但對於疫情防控成果，近日一份由中國中央廣播電視總台旗下CGTN發布，「面向全球進行」的一份民調 顯示，有88.1%的全球受訪者讚賞中國三年來的防疫 成果，71.6%肯定防疫政策動態調整的作法。

CGTN是中國中央廣播電視總台旗下的國際頻道，CGTN於26日發布訊息稱，由CGTN智庫聯合中國人民大學國家治理與輿論生態研究院，面向全球進行的一份民調顯示，有88.1%的受訪者認可中國這三年來的防疫成果，且這一比例在亞非和拉美國家受訪者中高達93.4%。

同時，有71.6%受訪者「充分肯定」中國對防疫政策進行動態調整的做法，對於中國在對新冠實施「乙類乙管」前所作的準備工作，76.2%受訪者認為是積極有效的。

據北京日報、財經雜誌等中媒報導，CGTN民調內容還提到，疫情三年間中國經濟實現年均4.5%的增長，並積極支持全球抗疫。因此，有86.8%受訪者肯定中國高效統籌疫情防控和經濟社會發展的成果，85.2%「高度讚賞」中國為全球抗疫作出的貢獻，並有77.7%認為西方媒體指責中國疫情防控的觀點，是帶有政治偏見的。

中國放鬆管控後，有國家對入境中國客採取限制措施，CGTN民調稱，70.7%受訪者認為這是將疫情政治化的錯誤作法，67.9%認為應立即撤銷，96.6%呼籲各國放下偏見，攜手應對挑戰。

CGTN稱，這項全球調查涵蓋了包括美、英、法、德、義等西方發達國家在內的全球21個國家，但並未揭露抽樣方式和受訪者人數等內容。