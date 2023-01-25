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中國學者：美繼續祭台灣牌 2023年台海恐有變亂

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中國學者：美繼續祭台灣牌 2023年台海可能發生變亂

記者陳言喬／即時報導
中共總書記習近平春節前夕在北京以視頻方式檢查多個部隊戰備工作。（新華社）
中共總書記習近平春節前夕在北京以視頻方式檢查多個部隊戰備工作。（新華社）

美國眾議院議長麥卡錫傳出4月間訪台，加上美國國會的台灣政策法案箭在弦上。中國學者稱，2023年台海不會平靜，美方繼續祭出台灣牌，可能引發台海局勢發生變亂的重大隱患，2023年台海有可能變得更加複雜嚴峻。

廈門大學台灣研究中心主任陳先才在海峽導報撰文指出，展望2023年的台海局勢，將有主要三方面的觀察：台海不會平靜、兩岸融合發展提速、島內（台灣）政局衝突加劇。

一、台海不會平靜。2023年的台海局勢非但不會平靜，甚至有可能變得更加複雜嚴峻。台灣地區2024大選在即，台獨勢力和境外勢力必然會在2023年展開佈局，試圖營造有利於綠營的選舉態勢。美國方面也會繼續祭出台灣牌，為台海局勢生亂生變製造事端，美國新任眾議院議長麥卡錫會否訪問台灣地區，以及美國國會目前在審的「台灣政策法案」，都是可能引發台海局勢生亂生變的重大隱患。

陳先才說，美方介入台海局勢的禍心不止，台海和平穩定的局面就不可能再現。另一方面，蔡英文當局不可能自動放棄台獨分裂立場，必然會繼續勾連外部勢力進行謀獨挑釁。中國大陸不可能允許台灣從中國領土分離出去，必然會堅決捍衛國家主權和領土完整，堅決粉碎台獨分裂勢力謀獨挑釁和外部干涉圖謀，因此，今年的台海局勢絕對不會平靜。

二、兩岸融合發展提速。黨（中共）的二十大提出的新時代黨解決台灣問題總體方略，必然成為2023年對台政策的根本遵循和行動指南。對中國大陸而言，統一是必然的歷史趨勢，是正在進行時。儘管當前台灣當局阻撓兩岸交流與統一進程，但大陸方面仍然會持續推動兩岸民主協商，加強政治對話，同時更要積極推動兩岸融合發展政策。

另一方面，大陸經濟的持續發展，兩岸經貿的持續往來，必然會為台灣地區經濟發展提供強大動力。繼續深化兩岸融合發展，促進兩岸同胞心靈契合，更是大陸堅定推行的基本政策。展望新的一年，兩岸融合發展必然會出現新的面貌，出現新的突破。

三、島內政局衝突加劇。2024年台灣地區將舉辦兩場（總統與立委）重要的選舉，藍綠兩黨的政治攻防圍繞選舉議題會持續加劇，爭奪將會非常激烈，整個台灣島內政治生態屆時將烏煙瘴氣，政局衝突加劇不可避免。

2023 麥卡錫 眾議院

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