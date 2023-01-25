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習近平：願與拉美和加勒比國家構建命運共同體

記者陳政錄／即時報導
1月24日，中國國家主席習近平向拉美和加勒比國家共同體第七屆峰會視訊致詞。新華社
1月24日，中國國家主席習近平向拉美和加勒比國家共同體第七屆峰會視訊致詞。新華社

春節期間，中國國家主席習近平不忘拓展和鞏固與美洲國家的關係。據新華社報導，習近平24日應邀向拉美和加勒比國家共同體第七屆峰會發表視訊致詞，他說，中方願與拉美和加勒比國家繼續守望相助、攜手共進，促進世界和平與發展，推動構建人類命運共同體，共同開創更加美好的未來。

拉丁美洲和加勒比國家共同體（中國簡稱「拉共體」）是一個由拉美國家和加勒比國家組成的國際組織，於2010年成立，成員來自加拿大和美國以外的美洲國家，當前輪值主席國為阿根廷。

新華社報導，峰會於阿根廷首都布宜諾斯艾利斯舉行，習近平應阿根廷總統費爾南德斯邀請作視訊致詞。

習近平指出，拉美和加勒比國家是發展中國家的重要組成部分，也是全球治理的積極參與者和貢獻者，拉共體已經成為全球南南合作不可或缺的推動力量，為維護地區和平、促進共同發展、推進區域一體化發揮了重要作用。

習近平說，中方一貫支持拉美和加勒比地區一體化進程，高度重視發展同拉共體關係，將拉共體視為鞏固發展中國家團結、推動南南合作的重要夥伴。他還說，越來越多的地區國家和中國合作推進高質量共建「一帶一路」，支持並參與全球發展倡議和全球安全倡議，和中方攜手構建中拉命運共同體。

習近平強調，當前，世界進入新的動盪變革期，只有加強團結合作才能共迎挑戰、共克時艱。中方願和拉美和加勒比國家繼續守望相助、攜手共進，弘揚和平、發展、公平、正義、民主、自由的全人類共同價值，促進世界和平與發展，推動構建人類命運共同體，共同開創更加美好的未來。

習近平 一帶一路 加拿大

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