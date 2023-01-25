習近平：願與拉美和加勒比國家構建命運共同體
春節期間，中國國家主席習近平不忘拓展和鞏固與美洲國家的關係。據新華社報導，習近平24日應邀向拉美和加勒比國家共同體第七屆峰會發表視訊致詞，他說，中方願與拉美和加勒比國家繼續守望相助、攜手共進，促進世界和平與發展，推動構建人類命運共同體，共同開創更加美好的未來。
拉丁美洲和加勒比國家共同體（中國簡稱「拉共體」）是一個由拉美國家和加勒比國家組成的國際組織，於2010年成立，成員來自加拿大和美國以外的美洲國家，當前輪值主席國為阿根廷。
新華社報導，峰會於阿根廷首都布宜諾斯艾利斯舉行，習近平應阿根廷總統費爾南德斯邀請作視訊致詞。
習近平指出，拉美和加勒比國家是發展中國家的重要組成部分，也是全球治理的積極參與者和貢獻者，拉共體已經成為全球南南合作不可或缺的推動力量，為維護地區和平、促進共同發展、推進區域一體化發揮了重要作用。
習近平說，中方一貫支持拉美和加勒比地區一體化進程，高度重視發展同拉共體關係，將拉共體視為鞏固發展中國家團結、推動南南合作的重要夥伴。他還說，越來越多的地區國家和中國合作推進高質量共建「一帶一路」，支持並參與全球發展倡議和全球安全倡議，和中方攜手構建中拉命運共同體。
習近平強調，當前，世界進入新的動盪變革期，只有加強團結合作才能共迎挑戰、共克時艱。中方願和拉美和加勒比國家繼續守望相助、攜手共進，弘揚和平、發展、公平、正義、民主、自由的全人類共同價值，促進世界和平與發展，推動構建人類命運共同體，共同開創更加美好的未來。
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