報復性反彈落空 中國電影春節檔不如預期

中國春節檔電影票房被視為疫後消費復甦的重要觀察指標。圖為江西贛州一電影院，市民在取票。中新社2022年2月檔案照。

中國春節檔電影票房被視為疫後消費復甦的重要觀察指標，據貓眼專業版統計，截至25日15時春節檔(1月21日至1月27日)總票房（含預售）突破人民幣45億元。距機構預測「春節檔整體票房有望突破人民幣90億元」近乎腰斬，報復性反彈落空，市場議論今年春節消費「人們只亂出溜，就是不掏錢。」

新冠疫情 在2019年底爆發，2020年春節大疫當頭，電影院 全面關門；2021年春節檔因此報復性反彈，票房創下人民幣78億元歷史新高。

2022年春節票房達人民幣60億元，相較疫情前的2018年為人民幣57.7億元，2019年人民幣59億元，幾乎已恢復回穩。

不料，2022年多地再爆疫情和封控，好不容易今（2023）年1月8日起，中國正式對新冠病毒感染實施「乙類乙管」放鬆防控。為了促進消費回暖，北京 、江蘇、上海、福建、四川、湖南、天津等地春節更是遍撒紅包雨，開展「優惠觀影促消費」活動，鼓勵走進電影院消費。

上海文化發展基金會電影發展扶持資金聯手建設銀行共發放人民幣 2,000萬元投入電影優惠票補貼活動，每張票立減人民幣20元的購票補貼。

天津發放人民幣1.15億元財政資金，每單最高人民幣 90元滿減補貼；江蘇每天 8點在指定專題頁面發放每張人民幣20元觀影消費券；福建聯合全省 395家影城發放共計2.5萬張電影消費券；北京發放 人民幣1,000萬元觀影補貼，全市所有時間所有影院所有影片可獲立減人民幣10元活動。

原本市場預期，在大撒紅包雨下，2023年春節檔票房有望迎來報復性反彈，國泰君安預計春節檔總票房有望突破人民幣80億元。萬聯證券研報認為，有望突破人民幣90億元。

但據統計，截至25日15時，春節檔(1月21日至1月27日)已過大半，總票房（含預售）突破人民幣45億元。雖然春節檔還有兩天，但總票房卻不如預期。

「雪球」論壇上熱議，春節檔電影不叫座，主因還是疫情「身邊好多同事依然覺得疫情雖然過去了，可是幹嘛要人山人海的看电影。」消费和市場信心要再恢復，很難一蹴可幾。