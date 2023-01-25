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中國景點春節塞爆 張家界、黃山遊客摸黑下山

記者陳政錄／即時報導
春節期間，中國黃山遊客遇雪排隊下山。取自新京報
春節期間，中國黃山遊客遇雪排隊下山。取自新京報

中國迎來首個放寬疫情管制後的春節，各地知名景點出現爆量人潮，湖南張家界天門山、安徽黃山都出現遊客們在夜裡排隊下山、滯留的情況，尤其黃山24日下起大雪，遊客們需頂著零下15度的低溫，另外如秦始皇陵、峨嵋山、西雙版納、清明上河園等，均再現摩肩接踵的人潮盛況。

據北青報，24日晚間，有多名中國遊客反映，張家界森林國家公園山頂人山人海，想搭觀光電梯「百龍天梯」下山需等待三個多小時，有部分人滯留在山上，等到晚上9點還沒下山。

對此，張家界森林國家公園25日回應說，1月24日景區接待人數超過6萬人，創下單日接待人數歷史新高，因此已分流部分遊客乘坐纜車下山，沒有遊客滯留山上過夜的情況。媒體報導稱，景區還連夜討論出限流方案，25日起，將開門時間從早上7時提前到6時40分，下午4時後只出不進。

另在黃山風景區方面，24日下起大雪，有遊客反映從下午1時起，從光明頂下山就出現了擁堵，得花6小時才能走到纜車售票點，晚上六點天色已暗，仍有遊客排隊，當時氣溫約零下15度，路面結冰或有積雪。

黃山風景區也通報稱，1月24日，接待遊客達3萬4,385人，創2018年以來春節假期單日接待量新高。在此之下，黃山景區24、25日均發布門票預約已滿提示，並提醒遊客近日氣溫在零下10度左右，提前做好保暖防滑措施。

西安秦始皇陵方面，23日就有中國遊客發表影片，表示參觀時人擠人，「啥也沒看到，可惜了門票錢」，有人調侃「人比兵馬俑多」。據秦始皇帝陵博物院通告，園區最大承載量6.5萬人，超過最大承載量將停止售票，1月24日至26日期間的門票已經售罄。

春節期間，中國各大景區人山人海。取自青蜂俠影片畫面
春節期間，中國各大景區人山人海。取自青蜂俠影片畫面
中國遊客24日晚間，在知名的湖南張家界景區出現摸黑排隊下山的情況。取自新京報
中國遊客24日晚間，在知名的湖南張家界景區出現摸黑排隊下山的情況。取自新京報

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