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對抗國家政策？又通知全員查核酸 江西東鄉致歉了

中央社台北24日電
江西東鄉今天發布一則展開免費核酸檢測的通知，遭到外界質疑。(美聯社)
江西東鄉今天發布一則展開免費核酸檢測的通知，遭到外界質疑。(美聯社)

中國大規模放寬防疫之際，江西東鄉今天發布一則展開免費核酸檢測的通知遭到外界質疑。晚間，當地政府致歉，並指已平穩度過本輪疫情高峰，之後將嚴格按照「國家有關要求」做好防疫工作。

據微信公眾號「東鄉發布」的消息，江西撫州市東鄉區的疫情防控應急指揮部辦公室今天發布通知，表示將於25日、26日在全區範圍內展開免費核酸檢測，採樣對象為全區居民、採樣方式為單人單管。

由於中國官方已大幅度放寬防控政策，江西東鄉的這項政策頒布後引起中國民眾討論，有民眾認為，這與國家的政策對抗。這則通知已在傍晚遭到刪除。

今天晚間，當地政府對相關情況作出說明。

當地政府指出，東鄉區疫情防控指揮部辦公室在「東鄉發布」發布此通告的主要目的是為有核酸檢測需求的群眾和重點人群開展自願免費核酸檢測，同時監測春節期間當地群眾及返鄉人員COVID-19（2019冠狀病毒疾病）病毒感染情況，為進一步做好疫情防控工作提供數據支撐。

當地政府解釋，由於工作考慮不周，造成居民和社會各界困擾，「深表歉意」、「區委、區政府虛心接受網民和社會監督」。目前東鄉區已平穩度過這輪的疫情感染高峰，下一步將嚴格按照「國家有關要求」做好疫情防控工作。

中國在去年12月7日公布優化防疫新10條，當中已有「不按行政區域開展全員核酸檢測」的規定。今年1月8日，將COVID-19（2019冠狀病毒疾病）降為「乙類乙管」，再度大幅度放寬防疫措施。

疫情 檢測 防疫

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