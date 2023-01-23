人口老化更要投資 寂寞商機藏這裡

中國2022年全國人口驚現逾一甲子以來首見負成長，或許代表一個轉捩點的來臨。 美聯社

中國官方通報的2022年全國人口數據，驚現1961年以來首見負成長。給人的第一個感觸或許是一個時代的轉捩點來臨。基金經理人則表示，這種轉變也代表「孤獨」、「寂寞」將自成一個獨特的投資 題材，而亞洲可能打頭陣。

英國金融時報（FT）亞洲商業新聞編輯路易士（Leo Lewis）在專欄中指出，大量老化的人口、不斷萎縮的勞動力以及沉重的醫療照護負擔，甚至印度可能已超越中國榮登全球人口最多國，加上中國經濟規模是否還有希望能超越美國等等，這些與人口老化的相關問題，早已令北京 如坐針氈。

而對投資人而言，拿日本 、南韓甚至台灣的狀況來加以比較則是再自然也不過的反應。這些國家的經驗可以成為有用的教材，不只是政府與企業必須如何因應那些最顯而易見的挑戰，還有當寂寞慢慢成為社會流行現象和永久的總經勢力，政府與企業如何因應。

中國官方在2021年時推估，到2022年全國獨居者將達9,200萬人；在日本，2021年2月中旬宣布成立「孤獨與孤立對策擔當室」，並新設「孤獨與孤立事務大臣」職位；該國60歲以上人口約三分之一除了家人以外沒有親近的朋友。

部分基金經理人表示，已經開始深入研究亞洲日漸擴大的「寂寞經濟」，包括獨居生活的消費模式，而這和家庭規模縮小、家戶數減少和人口老化等較廣泛的分析並不相同。

在這類投資組合中哪些股票會占大宗？路易士指出，電玩、串流影音、虛擬實境和某種版本的元宇宙顯然最可能入列。將虛擬或實際社區套現的創新也會包含在內。一名香港投資人表示，不妨可以更有創意地思考，寂寞這種「流行病」會如何影響不動產開發、食品消費和旅遊產業。

寵物、機器人等相關領域當然也不可或缺。對孤單寂寞者而言，寵物的擁有、餵養、保險、服飾和醫療將是重中之重。高盛在2021年的一份研究報告中預測，到2030年前，中國規模300億美元（截至2020年）的寵物市場，寵物食品的年複合成長率將高達19%。

花旗集團的分析則指出，在孤單寂寞的世道中，也要記得機器人這項投資標的。在日本的療養機構，機器貓和機器海豹已是日益常見的住民。

儘管如此，路易士提醒，不斷擴大的寂寞孤獨現象也隱藏更大的威脅。日本股市與房地產泡沫破滅這30年來，始終無法再重返當年榮景。如果真如部分人士所臆測，這與日本已過人口數轉捩點以及孤獨狀態盛行密切相關，那麼中國可能很快也將步上後塵。這應該不會是任何人所樂見的。