我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

大約在春季？國防部傳規畫麥卡錫訪台 任務艱鉅

槍手到另一舞廳擬再濫殺 26歲華裔老闆英勇奪槍

人口老化更要投資 寂寞商機藏這裡

編譯廖玉玲／綜合外電
中國2022年全國人口驚現逾一甲子以來首見負成長，或許代表一個轉捩點的來臨。 美聯社
中國2022年全國人口驚現逾一甲子以來首見負成長，或許代表一個轉捩點的來臨。 美聯社

中國官方通報的2022年全國人口數據，驚現1961年以來首見負成長。給人的第一個感觸或許是一個時代的轉捩點來臨。基金經理人則表示，這種轉變也代表「孤獨」、「寂寞」將自成一個獨特的投資題材，而亞洲可能打頭陣。

英國金融時報（FT）亞洲商業新聞編輯路易士（Leo Lewis）在專欄中指出，大量老化的人口、不斷萎縮的勞動力以及沉重的醫療照護負擔，甚至印度可能已超越中國榮登全球人口最多國，加上中國經濟規模是否還有希望能超越美國等等，這些與人口老化的相關問題，早已令北京如坐針氈。

而對投資人而言，拿日本、南韓甚至台灣的狀況來加以比較則是再自然也不過的反應。這些國家的經驗可以成為有用的教材，不只是政府與企業必須如何因應那些最顯而易見的挑戰，還有當寂寞慢慢成為社會流行現象和永久的總經勢力，政府與企業如何因應。

中國官方在2021年時推估，到2022年全國獨居者將達9,200萬人；在日本，2021年2月中旬宣布成立「孤獨與孤立對策擔當室」，並新設「孤獨與孤立事務大臣」職位；該國60歲以上人口約三分之一除了家人以外沒有親近的朋友。

部分基金經理人表示，已經開始深入研究亞洲日漸擴大的「寂寞經濟」，包括獨居生活的消費模式，而這和家庭規模縮小、家戶數減少和人口老化等較廣泛的分析並不相同。

在這類投資組合中哪些股票會占大宗？路易士指出，電玩、串流影音、虛擬實境和某種版本的元宇宙顯然最可能入列。將虛擬或實際社區套現的創新也會包含在內。一名香港投資人表示，不妨可以更有創意地思考，寂寞這種「流行病」會如何影響不動產開發、食品消費和旅遊產業。

寵物、機器人等相關領域當然也不可或缺。對孤單寂寞者而言，寵物的擁有、餵養、保險、服飾和醫療將是重中之重。高盛在2021年的一份研究報告中預測，到2030年前，中國規模300億美元（截至2020年）的寵物市場，寵物食品的年複合成長率將高達19%。

花旗集團的分析則指出，在孤單寂寞的世道中，也要記得機器人這項投資標的。在日本的療養機構，機器貓和機器海豹已是日益常見的住民。

儘管如此，路易士提醒，不斷擴大的寂寞孤獨現象也隱藏更大的威脅。日本股市與房地產泡沫破滅這30年來，始終無法再重返當年榮景。如果真如部分人士所臆測，這與日本已過人口數轉捩點以及孤獨狀態盛行密切相關，那麼中國可能很快也將步上後塵。這應該不會是任何人所樂見的。

投資 日本 北京

上一則

北京迎兔年首場雪 民眾搶拍雪景

延伸閱讀

台男放鳥日本旅館 食材被迫報廢 員工怒：台灣人不是這樣的

台男放鳥日本旅館 食材被迫報廢 員工怒：台灣人不是這樣的
珍珠港的沉思

珍珠港的沉思
日相岸田擬2月中訪烏 會澤倫斯基

日相岸田擬2月中訪烏 會澤倫斯基
出社會3年 日小鮮肉變邋遢叔 老態模樣媽嚇壞

出社會3年 日小鮮肉變邋遢叔 老態模樣媽嚇壞

熱門新聞

中共中央政治局常委王滬寧去年12月19日在九三學社第12次全國代表大會上致賀詞。（新華社）

中國14億人當中 唯有他敢當面咆哮習近平「不要亂說」

2023-01-19 08:22
藍環章魚號稱「全世界毒性最強的海洋生物」。(本報檔案照)

吃火鍋前發張照片 救了一桌人…這種魚世界最毒 別吃別碰

2023-01-17 13:53
中國新任外交部長秦剛傳3月將擔任中國國務委員，創下中國「官場傳奇」。（圖取自中國外交部官網）

3個月晉升國家領導人 秦剛將成「官場傳奇」

2023-01-21 21:40
2003年4月2日的齊魯晚報頭版。(截取自推特)

神預言？20年前中國舊報紙記錄「2022年人口零增長」

2023-01-17 12:08
一名20多歲的中國籍女子在首爾江南某整形醫院手術時心跳停止。(取材自東亞日報)

中國女子在韓整容 手術一半心跳停止 搶救無效身亡

2023-01-17 22:25
中共總書記習近平。美聯社

華爾街日報：習近平面臨棘手之年 中國恐困難重重

2023-01-16 11:47

超人氣

更多 >
蒙市大屠殺72歲嫌犯姓名公布 已死於車內

蒙市大屠殺72歲嫌犯姓名公布 已死於車內
蒙市大屠殺槍嫌似在與警對峙中自戕 兇嫌照、案發影片曝光

蒙市大屠殺槍嫌似在與警對峙中自戕 兇嫌照、案發影片曝光
洛縣「小台北」大規模槍擊 兇嫌為中年亞裔男

洛縣「小台北」大規模槍擊 兇嫌為中年亞裔男
他在找人 眼神險惡…赫見槍手 26歲華男勇奪槍

他在找人 眼神險惡…赫見槍手 26歲華男勇奪槍
蒙市大屠殺男老闆中槍身亡 據傳殺機肇因於嫉妒

蒙市大屠殺男老闆中槍身亡 據傳殺機肇因於嫉妒