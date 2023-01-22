群發拜年惹人嫌...敷衍又無誠意 反讓人覺得被打擾

過年時許多人都會收到群發的拜年圖。（取自網路）

今天是大年初一，昨天除夕，一天下來，手機 拜年的圖片與文字接到手軟，但絕大多數都是群發。中國媒體稱，群發資訊拜年很敷衍，也不會贏得更多好感，只會讓人覺得被打擾。還不如多陪家人，不必浪費時間精力搞這些無效社交。

新湖南報導，每年這個時候，都會收到很多拜年的資訊，多數都是群發資訊，資訊開頭有自己的姓名身分，但一條相同的資訊群發幾十數百人甚至更多。有的人連文字都懶得編，網上找一個圖片就群發了。這樣的資訊，這樣的所謂祝福，很難讓人感受到新年的快樂，只覺得手機不停地響是一種打擾。

還有個別人太馬虎，給某個重要的朋友發了特別有心的祝福短信，然後一字不改地再發給其他朋友，群發出去後讓許多收到的人莫名其妙。

文章稱，這樣的敷衍浪費自己的時間也打擾別人。很多人，只是有一個聯繫方式，根本不是你的朋友或者更親密的關係，沒有必要去發資訊打擾別人。如果你覺得某個人對你很重要，不管是工作單位的同事還是生意上的合作夥伴，再或者是你潛在的客戶，如果想要真心的祝福人家，引起別人的注意，那就認認真真地寫上一段發自肺腑的祝福語，讓對方感受到你的祝福是專門說給他聽的。

比如，你的某個朋友去年生病了，你就要祝他新年健康平安、遠離疾病；如果你的某個朋友去年工作不順利，那你就要祝福他新年工作順利、新年裡事業有新的收穫；如果你的某個朋友去年遭遇了重大變故，那你就要祝福他新年平平安安……發資訊的開始，寫上他的名字，讓他知道這條資訊是專門發給他的，不是你群發的。會讓對方覺得你這個朋友誠懇、有心。

群發資訊不會促進你與朋友、同事、生意夥伴、潛在客戶的關係，只會讓人覺得只是敷衍，不會贏得對方的好感，只會讓人覺得被打擾了。有時間有精力，多和父母說說話、多與孩子聊聊天、多陪陪家人，不要浪費時間精力搞這些無效社交。