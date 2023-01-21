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圖輯／今年除夕一起過 看中國各地民眾團聚吃年夜飯

新華社／輯
1月21日，來自德國的張珍妮（左三）與丈夫張鼎然（右一）在北京的家中和家人一起包餃子。(新華社)
1月21日，來自德國的張珍妮（左三）與丈夫張鼎然（右一）在北京的家中和家人一起包餃子。(新華社)

21日是除夕，中國各地的人們或與親朋好友一起、或是仍在堅守崗位，用各種方式享受歡聚之樂，一起吃一頓年夜飯，共慶新春到來。

1月21日，值班民警、輔警在湖北省宜昌市東山派出所食堂吃年夜飯。(新華社)
1月21日，值班民警、輔警在湖北省宜昌市東山派出所食堂吃年夜飯。(新華社)
1月21日，在黑龍江漠河北極村消防救援站內，來自湖北武漢的遊客與消防員一起吃年夜...
1月21日，在黑龍江漠河北極村消防救援站內，來自湖北武漢的遊客與消防員一起吃年夜飯。北極村消防救援站的消防員在執勤過程中，通過與這些遊客交流得知他們要在北極村過年，便邀請他們來北極村消防站一起迎接兔年春節。(新華社)
1月21日，在安徽省肥西縣官亭鎮一戶居民家裡，祖孫三代人在年夜飯飯桌上合影留念。...
1月21日，在安徽省肥西縣官亭鎮一戶居民家裡，祖孫三代人在年夜飯飯桌上合影留念。(新華社)
1月21日，在湖南長沙梅浦聯絡線一標段項目部，駐留工地的中鐵五局二公司工作人員在...
1月21日，在湖南長沙梅浦聯絡線一標段項目部，駐留工地的中鐵五局二公司工作人員在做菜，準備聚餐迎接新春佳節。(新華社)
1月21日，在福建省龍岩市消防救援支隊，消防隊員在吃年夜飯。(新華社)
1月21日，在福建省龍岩市消防救援支隊，消防隊員在吃年夜飯。(新華社)
1月21日，在貴州省畢節市碧陽街道南山社區，一家人坐在一起吃年夜飯。(新華社)
1月21日，在貴州省畢節市碧陽街道南山社區，一家人坐在一起吃年夜飯。(新華社)
1月21日，北京市民燕女士一家在北京朝陽大悅城商場內的一家餐廳裡吃年夜飯。(新華...
1月21日，北京市民燕女士一家在北京朝陽大悅城商場內的一家餐廳裡吃年夜飯。(新華社)

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