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吳尊友談春節疫情：出現第二波的可能性很小

記者賴錦宏／即時報導
中國疾控中心流行病學首席專家吳尊友分析疫情。（中新社）
中國疾控中心流行病學首席專家吳尊友分析疫情。（中新社）

中國疾控中心流行病學首席專家吳尊友在微博發文稱，春節期間中國近50億人次流動，雖然在一定程度上可能會促進疫情擴散，在局部地區會出現感染人數上升，但由於這一波疫情已使得中國約八成的人感染過，短期內，如未來兩、三個月，出現較大規模疫情反彈或第二波疫情可能性很小。

據官媒健康時報，吳尊友稱，目前中國總體已渡過了疫情發病的高峰期，全國大、中、小城市及縣城基本都處在疫情回落階段。

中國這一波新冠疫情主要由Omicron毒株的多個亞型或者進化分支造成的，其中以BA.5.2毒株占絕對優勢，其次是BF.7毒株，再次是BA.2.76毒株。部分省份的主要流行毒株也有所不同，如北京、天津的主要流行毒株為BF.7。

談及春節期間個人疫情防護，吳尊友表示，感染較早的人，比如去年12月上旬感染的，兒少、青壯年感染者，都已基本康復痊癒。而中年和老年感染者，還有一定比例的人，雖然似乎已經康復，不過咳嗽、氣管有痰等症狀會持續一段時間，不建議春節期間進行遠距離旅行或走親訪友。

雖然在美流行的XBB.1.5變異毒株已傳入，但短期內在中國造成傳播並引發新一波疫情的可能性較小。此外近期泰國報告檢出新冠變異株Deltacron未出現全球擴散。短期內，由該毒株造成新一輪流行的可能較小。

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