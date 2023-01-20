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廣州重啟迎春花市 人潮多到「鞋子都差點擠丟了」

記者林宸誼／即時報導
時隔三年，廣州迎春花市的熱鬧又回來了。美聯社
時隔三年，廣州迎春花市的熱鬧又回來了。美聯社

時隔三年，廣州迎春花市的熱鬧又回來了。廣州越秀西湖花市、荔灣水上花市等多個花市19日重新開放，吸引大量民眾「逛花街」。一名民眾表示，他與家人其實一周前已經購買了年花，但得知花市重啟便決定一定要再來逛逛，沒想到鞋子都差點擠丟了。

經濟觀察網報導，也有民眾提到，西湖花市恢復人氣超出想像，一度擔心出現踩踏事故，跑到街邊的商舖內躲避人流時。有民眾看到不少家長讓小孩子「騎在肩膀上」，但左右人群推擠，連家長也走得不穩。

一名想購買桃花的民眾表示，疫情前年年都有「逛花街」的習慣，這兩年「雲上花市」可以買花但氛圍不夠，今年再來，感覺人流量比往年更大，從花市入口到出口，100多公尺的路程走了大約半小時。

廣州越秀傳統西湖花市19日傍晚7時許重啟首夜，廣州北京路、西湖路等附近多個路段進行交通管制，準備「逛花街」的市民從臨近的地鐵站口就開始擁堵、排隊，幾乎所有攤位前都擠滿人。

一名負責西湖花市現場工作人士指出，今年花市自1月19日至1月21日共3天，大約設置120個攤位，銷售年花、年貨、手工藝品等，總面積比以往有所增加，「年輕情侶、一家人帶著老人和孩子的，第一天人就很多了。」

廣州市非物質文化遺產保護中心記載，「行花街」是廣府地區春節前夕規模最大的一項傳統民俗，通常在年前三、四天開始，至除夕夜達到高潮並結束。

所謂「逛花街、行大運」，融合了廣東人「講意頭」的傳統，桃花寓意大展鴻圖（桃）、水仙象徵富貴吉祥，金桔因粵語中「桔」和「吉」同音受歡迎。2021年6月，廣州越秀「行花街」入選國務院公布第五批國家級非物質文化遺產代表性項目名錄。

時隔三年，廣州迎春花市的熱鬧又回來了，廣州越秀西湖花市、荔灣水上花市等多個花市1...
時隔三年，廣州迎春花市的熱鬧又回來了，廣州越秀西湖花市、荔灣水上花市等多個花市19日啟動，吸引大量民眾「逛花街」。美聯社

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