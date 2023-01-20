暴雪不只停中國網遊 電競賽也不讓中國玩家參加

2009年，一位中國學生在大學宿舍裡玩「魔獸世界」（World of Warcraft）。美聯社

美國知名遊戲廠商暴雪娛樂不但將於24日起停止在中國的遊戲服務，也在今年「爐石戰記」的電競賽事中規定，居住在中國的玩家無法參與賽事。此事在中國的社群 網路上引發許多玩家不滿。

證券 時報今天報導，爐石戰記（中國稱爐石傳說）官方公開了2023 年賽事規則，在公告頁下的常見問題處寫道：「居住在中國玩家將無法參與該賽事，若是在賽事過程中有找到中國的合作伙伴，我們將會重新評估參賽資格。」

每日經濟新聞報導，對於這項規定，不少網友留言表達不滿。有網友表示，中國玩家也有在外國網路服務器玩遊戲的，也掏了錢，為什麼就不能參加。

另外，針對這次電競比賽總獎金金額縮水，這項公告也透過常見問題，否認是因為暴雪結束與網易合作的緣故。

按照此前公告，暴雪中國將會在1月24日正式停止中國網路服務器服務。

暴雪娛樂（Blizzard Entertainment）為「魔獸世界」（World of Warcraft）和「鬥陣特攻」（Overwatch）等一些知名遊戲的開發商，自2008年以來一直在中國開展業務。

去年11月，暴雪娛樂在聲明中表示，由於未能與中國網易就續約達成協議，因此結束長達14年的合作關係。澎湃新聞記者引述知情人士表示，雙方合作終止的主要原因是價格未能談妥，暴雪方針對續約提出了高價條件，網易無法接受；已有多家遊戲公司成為與暴雪談判的潛在意向方，其中包括騰訊、完美世界、B站等。