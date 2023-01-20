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誰將接替秦剛出任駐美大使？中國外交部回應了

記者廖士鋒／即時報導
中國新任駐美大使是誰，近期頗受關注。圖為現任外長秦剛2021年7月抵達美國就任駐美大使的畫面。（圖／取自中國外交部官網）
中國新任駐美大使是誰，近期頗受關注。圖為現任外長秦剛2021年7月抵達美國就任駐美大使的畫面。（圖／取自中國外交部官網）

中國外交部長秦剛自2022年底被任命為新任外長、且2023年1月初被免去駐美大使的職務，自此中國駐美大使已經空缺兩周，對於何時會有新大使上任，中國官方強調，「新任駐美大使將在履行必要程序後赴任，關於具體人選建議大家關注外交部網站有關更新」。

在20日下午記者會上，中國外交部發言人汪文斌做出上述回應。他這樣的說法，與另一位中國外交部發言人毛寧在1月3日記者會上的回應一模一樣。

此前中國駐美大使秦剛2022年12月30日獲任命為新任外長時，仍兼駐美大使，直到2023年1月5日才被免去駐美大使之職，此一職位旋即空缺至今。日前華爾街日報曾引述知情人士消息稱，中國副外長謝鋒可能會接任駐美大使，繼續逐步淡化近年的「戰狼」外交風格。

秦剛1月2日發表道別文章時指出，在過去的500多天，他訪問了美國22個州，足跡遍布政府、國會、智庫、企業、車間、碼頭、農田、學校、球場，交了很多朋友。「我將一如既往地關心支持中美關係發展，推進中美對話交流和人民相知相親，推動兩國實現相互尊重、和平共處、合作共贏」。

秦剛於2021年7月28日抵達美國履新，而他的前任崔天凱於2021年6月23日離任回到中國，兩人間隔月餘。崔天凱的駐美大使任期從2013年4月2日到2021年6月23日，長達八年餘，是中國與美國建交以來任期最長的大使。

秦剛 2023 崔天凱

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