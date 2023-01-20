2023央視春晚名單 台灣藝人蘇有朋擔綱

央視春晚節目單部分截圖。(圖截取自央視)

2023 年央視春晚將於21日北京時間晚八點播出，節目單今公布，在參演的台灣藝人方面，近年常見的蕭敬騰 、張韶涵、楊宗緯、歐陽娜娜等均不在名單上，較具知名度的是近年重返歌壇，積極參與中國綜藝節目的藝人蘇有朋 。

據央視公布春晚名單，被標註為「中國台灣」的參演者，有蘇有朋，和從事音樂劇等演出的賴多俐、魔術師簡綸廷，在南韓出生的歌手姜育恒，以及曾在中國組成男團出道的陳立農。

央視指出，《2023年春節聯歡晚會》突顯「歡樂吉祥、喜氣洋洋」總基調，以「欣欣向榮的新時代中國，日新月異的更美好生活」為主題。在開場節目《花開種花家》中，由成龍、蘇有朋、楊紫、王寶強、吳磊、宋祖兒、趙麗穎等藝人演唱。

包括開場，前四個節目中，三個有台灣藝人參演，除了蘇有朋外，賴多俐擔任歌曲百鳥歸巢的表演者，簡綸廷擔任相聲節目的魔術指導，後續還有蘇有朋與姜育恒合唱歌曲，成龍和陳立農等人合唱歌曲的節目。其他參演的知名大陸藝人，還有沈騰、郎朗、周深、黃渤、吳京、鄧超、毛不易等，近年在中國興起的脫口秀，也成為節目在春晚播出。

值得注意的是，近年在央視的重要節日節目中，經常參與演出的台灣藝人如張韶涵、楊宗緯、歐陽娜娜，以及近日剛回台的蕭敬騰等人，都沒有參演今年的央視春晚名單上。