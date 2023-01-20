中國Omicron株新冠mRNA疫苗 獲中官方臨床試驗批件

中國生物宣布，針對Omicron變異株研發的新冠mRNA疫苗，已正式獲得中國官方臨床試驗批件。（取材自中國生物微信公眾號）

中國國產Omicron疫苗 研發取得新進展。中國生物技術股份有限公司20日在微信公眾號發布新聞稿稱，國藥 集團中國生物復諾健生物科技（上海）有限公司（以下簡稱「中生復諾健」）針對Omicron變異株研發的新冠mRNA疫苗，已正式獲得中國國家藥品監督管理局臨床試驗批件。

新聞稿表示，國藥集團、中國生物首席科學家張雲濤表示，這是中國首款編碼Omicron變異株全長S蛋白的創新型新冠mRNA疫苗，是中國生物繼滅活疫苗、重組疫苗技術路線後，在mRNA疫苗研發生產平台取得的重要里程碑成果。

中生復諾健首席科學家賈為國指出，此款疫苗採取新型抗原設計，進一步提高了誘導有效中和抗體的能力，在易感動物模型實驗中也顯示出其完全的攻毒保護作用。該疫苗對標全球領先技術，其先進的mRNA-LNP封裝技術可進一步保障疫苗的產能。

中生復諾健現已在上海南翔建成從設計到生產的mRNA疫苗藥物中試研發平台，及年產能20億劑的智能化mRNA疫苗生產基地，形成可在短時間內針對突發傳染性疾病構建研發mRNA疫苗並迅速規模化生產的反應能力。

新聞稿稱，接下來，中生復諾健將積極、高效地推進Omicron株新型冠狀病毒mRNA疫苗的臨床試驗工作，採用隨機、雙盲、安慰劑平行對照的形式，進行臨床研究，進一步評價疫苗的安全性、免疫原性及保護效力。