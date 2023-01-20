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中國研究：「化濕敗毒」顆粒與輝瑞新冠口服藥療效相當

記者廖士鋒／即時報導
中國的醫學研究顯示，「化濕敗毒顆粒」與輝瑞口服藥的療效相當。圖為2022年隸屬於中國國藥集團中國中藥控股公司的廣東一方製藥有限公司生產的「化濕敗毒顆粒」在多個平台上架。（取材自廣東一方製藥有限公司官網）
中國的醫學研究顯示，「化濕敗毒顆粒」與輝瑞口服藥的療效相當。圖為2022年隸屬於中國國藥集團中國中藥控股公司的廣東一方製藥有限公司生產的「化濕敗毒顆粒」在多個平台上架。（取材自廣東一方製藥有限公司官網）

中國疫情演變迄今，各項藥品的使用備受關注，而官媒引述上海醫生的研界成果指出，中國研製的中藥「化濕敗毒」顆粒，與輝瑞新冠口服藥Paxlovid療效相當，價格卻只有十分之一。

人民日報健康客戶端20日引述上海中醫藥大學附屬曙光醫院肝病科主任醫師高月求說法指出，「化濕敗毒顆粒組治療第2天、第3天、第5天核酸轉陰率均高於西藥輝瑞藥物Paxlovid組，第5天結果有統計顯著性差異的趨勢」。

高月求表示，這意味著化濕敗毒顆粒與Paxlovid療效是相當的，甚至比它還強一點，而且從衛生經濟學角度考慮，化濕敗毒顆粒組治療費用單療程價格人民幣280元（約41.5美元），明顯低於單療程價格2380元（約353美元）的Paxlovid。

報導指出，「化濕敗毒顆粒與Paxlovid治療新冠合併高危險因素的有效性及安全性的隨機對照研究」，是在2022年4月18日到6月18日「上海保衛戰」期間開展的，研究除了上述發現外，還發現化濕敗毒顆粒與Paxlovid聯合治療的臨床觀察結果顯示，Paxlovid的副作用明顯減少，也就是在加上中藥後，Paxlovid服用後會口乾口苦的症狀可明顯緩解，同時失眠症狀也有所減輕。

化濕敗毒方是中國中國工程院院士、中國中醫科學院院長黃璐琦率領中醫醫療隊馳援武漢金銀潭醫院開展新冠肺炎疫情防控救治期間，優化獲得的療效確切的方藥。2020年3月18日，化濕敗毒顆粒獲批臨床試驗批件，2021年3月2日晚，中國國家藥品監督管理局通過特別審批程序應急批准化濕敗毒顆粒上市。

黃璐琦曾經在受訪時解釋，「化濕敗毒方」就像一個由14味藥構成的足球隊（11名隊員加上3名替補隊員），在球場上從前場、中場和後場入手，相互配合，擊敗病毒。

疫情 輝瑞 足球

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