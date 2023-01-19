西藏林芝雪崩罹難人數已增至13人 官方動員近千人救援

西藏林芝雪崩事件，罹難人數上升為13人，當地投入救援近千人。（取材自南方周末）

中國西藏林之17日雪崩案，罹難人數進一步上升至13人，目前已有9位遇難者身分被確認，預計20日白天會加快救援進度。

據央視新聞消息，林芝市「1·17雪崩災害」前線應急救援指揮部透露，截至19日18時，派墨公路雪崩已致13人遇難，9名遇難者資訊已確認，其中1名遇難者遺體被家屬認領。預計20日白天，多雄拉隧道處以多雲天氣為主，有利於加快救援速度。

此前中國應急管理部已經於18日已派出工作組趕赴西藏，林芝市也從18日21時起，啟動派墨公路沿線（墨脫縣背崩鄉阿尼橋至米林縣派鎮路段）自然災害Ⅲ級應急響應。澎湃新聞引述林芝市應急管理局工作人員表示，目前有消防、森林消防、公安 、部隊等多支力量在現場進行救援工作，「應該快有1,000人，光部隊就有3、400人」。

另，據南方周末報導，對於這場雪崩的實際情況，林芝市政府值班工作人員表示，在多雄拉隧道口出現雪崩，相隔數公里之外又出現雪崩。墨脫縣公安局工作人員則提到，雪崩發生的位置距離墨脫縣城至少需要兩個小時的車程，接警後已派人救援，很快出動救援的還有附近村民。

附近村民扎西次仁將這一路段稱為「旅行進入墨脫的必經之路」。他表示事發路段往來行人大部分都是遊客，還有少部分是做生意的，進出墨脫都要經過這條路。他也感到驚訝，因為往年也有雪崩事件，大多發生在3、4月份，很少在1月中下旬發生。「也有像今年這麼大的雪崩，但沒有發生車被埋的事情，隧道之前也沒坍塌過」。