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暌違多年…中國商務部長與澳洲貿易部長將恢復會談

記者廖士鋒／即時報導
中國商務部長與澳洲貿易部長將舉行會談。（路透）
中國商務部長與澳洲貿易部長將舉行會談。（路透）

中國與澳洲關係近期出現改善跡象後，最新消息顯示，中國商務部長與澳洲貿易部長將在近期以視訊會議形式舉行會談。這會是雙方商貿方面的部長級官員，睽違多年來的首次會談。

官媒新華社19日指出，「從可靠管道獲悉」，在1月19日在瑞士達沃斯世貿組織小型部長會議期間，來自中國和澳洲首都的與會代表進行了溝通。雙方同意，中國商務部部長王文濤與澳洲貿易部長法瑞爾（Don Farrell）將於近期以視訊會議形式進行會談。

此前中國發改委2021年5月發表聲明，宣布「無限期暫停」中國與澳洲的「戰略經濟對話機制」下一切活動。理由是因為「近期澳大利亞聯邦政府某些人士基於冷戰思維和意識形態偏見，推出系列干擾破壞兩國正常交流合作的舉措」。

自2020年澳洲呼籲追查新型冠狀病毒源頭以及禁止中國科技公司華為參與建設澳洲5G網絡後，雙方關係一直處於緊繃狀態。中國並對澳洲的葡萄酒與牛肉施以制裁措施，澳洲政府也曾取消該國維多利亞州與中國簽署的「一帶一路」計畫的兩份協議。直到2022年下旬，雙方關係才出現改善跡象，除了雙方領導人11月在印尼會面外，澳洲外長黃英賢（Penny Wong）並於12月20日抵達北京訪問，並舉行第六輪外交與戰略對話。

中國商務部官網顯示，上一次雙方商務與貿易方面的部長級會談是在2017年3月23日。當時中國商務部部長鐘山在澳洲坎培拉與澳洲貿易投資旅遊部長喬博（Steven Ciobo）舉行工作會談。由此來看，雙方已經將近六年未舉辦此類會談。

澳洲 商務部 北京

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