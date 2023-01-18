我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

獲利了結賣壓大 道指跌逾600點

一洲焦點／拜登密件案誰受益？提高法定債限的兩黨精算

西藏林芝公路大雪雪崩 已8人罹難 246人員救援

記者陳言喬／即時報導
西藏林芝公路大雪雪崩，已造成8人罹難，圖為被雪埋住的貨車。（央視截圖）
西藏林芝公路大雪雪崩，已造成8人罹難，圖為被雪埋住的貨車。（央視截圖）

中國西藏林芝市墨脫縣一公路隧道出口處17日晚發生雪崩，已造成8人遇難，救援單位正進一步搜救中。

新華社報導，墨脫縣公安局表示，1月17日19時50分許，110指揮中心接獲報警稱：米林縣派鎮至墨脫公路多雄拉隧道出口（墨脫方向）發生雪崩，致人員和車輛被困。當局已派出246名救難人員及70多輛救援車、10台大型機械前往救援。

另據紅星新聞報導，李女士（化名）的丈夫在此次事故發生後失聯。1月19日，李女士表示，丈夫去年8月前往林芝工作。丈夫此行原本是打算前往林芝機場，搭乘飛機回家過年。丈夫曾告訴她，導航顯示車程約5、6個小時，雪大路滑。車上同行的一共有4人，目前都處於失聯狀態。李女士試圖撥打車上一名朋友的手機號，起初是關機，後來電話無法接通。

來自山東的王先生（化名）表示，自己的叔叔也在此次事故發生後失聯。叔叔大約在一周前從臨沂出發，獨自開車前往西藏旅遊。17日晚上7時20分，叔叔的車發出報警信號，隨後家人發現再也無法與叔叔取得聯繫，定位顯示車輛的位置在事故地點。

西藏林芝市氣象局1月17日上午10時曾發布道路結冰黃色預警信號：16日夜間林芝高海拔山區出現了中等強度的降雪。預計17日11時至18日11時，派墨公路派鎮至多雄拉段等多條路段降水持續，道路積雪、結冰現象將加重，需做好道路交通安全防範工作，不料仍發生憾事。

有多名當地居民表示，事故路段附近此前曾多次發生雪崩。網友留言稱，這段路就算是平時，也非常不好走，「出去玩一定要儘量避免危險，提前預防」「極端天氣還是要多注意出行，儘量避開這種日子」「這些年來到西藏遊客都沒挑季節，7月份的西藏山上也幾乎都在下雪…」。

公安 手機 機場

上一則

廣州逾85%染疫 進入尾聲 上海過感染高峰

延伸閱讀

這國家空難特別多 2000年迄今發生18起

這國家空難特別多 2000年迄今發生18起
北海道羊蹄山發生雪崩 30多歲外國女性被救出後心肺停止

北海道羊蹄山發生雪崩 30多歲外國女性被救出後心肺停止
西藏布達拉宮對外開放 免費參觀到3月

西藏布達拉宮對外開放 免費參觀到3月
西藏布達拉宮1月3日起恢復對外開放 3月前免費參觀

西藏布達拉宮1月3日起恢復對外開放 3月前免費參觀

熱門新聞

(取自微博)

廣州BMW衝人群…加速撞擊、輾壓後狂撒錢 5死13傷

2023-01-11 10:05
(取自中國新聞周刊)

你情我願？權色交易？與副局長通姦 江蘇副市長丟官

2023-01-13 12:47
疑不敵新冠，少林寺武僧總教頭釋延莊病逝，享年59歲， 號稱學過「達摩內功」。(取材自微博)

達摩內功打不過新冠…少林寺武僧總教頭59歲病逝

2023-01-13 12:15
藍環章魚號稱「全世界毒性最強的海洋生物」。(本報檔案照)

吃火鍋前發張照片 救了一桌人…這種魚世界最毒 別吃別碰

2023-01-17 13:53
11日，廣州一輛寶馬休旅車衝撞人群，造成5死13傷。依據中國近期判例，這名兇嫌將面臨死刑判決。(視頻截取自微博)

廣州寶馬蓄意撞人致5死13傷 兇嫌面臨死刑

2023-01-14 11:37
2003年4月2日的齊魯晚報頭版。(截取自推特)

神預言？20年前中國舊報紙記錄「2022年人口零增長」

2023-01-17 12:08

超人氣

更多 >
3個常見的社安金錯誤 你可能不知不覺犯下了

3個常見的社安金錯誤 你可能不知不覺犯下了
看中華人業者帶錢回家 入屋搶劫強暴…非裔、華裔主謀判刑

看中華人業者帶錢回家 入屋搶劫強暴…非裔、華裔主謀判刑
怎麼了？甘迺迪機場又出意外 2客機離奇相撞

怎麼了？甘迺迪機場又出意外 2客機離奇相撞
紐約華警遭16歲嫌槍擊 帶傷交火追捕 被搭檔拖回車內送醫

紐約華警遭16歲嫌槍擊 帶傷交火追捕 被搭檔拖回車內送醫
紐約市要漲地稅了…房屋估價明年增6.1% 獨棟漲最多

紐約市要漲地稅了…房屋估價明年增6.1% 獨棟漲最多