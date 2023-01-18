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防疫鬆綁後 習近平：最擔心農民、特別關注老年人

記者林則宏／即時報導
四川省綿陽市北川羌族自治縣石椅村民眾18日上午與人在北京的習近平視訊連線。新華社
四川省綿陽市北川羌族自治縣石椅村民眾18日上午與人在北京的習近平視訊連線。新華社

據中新社報導，中國國家主席習近平表示，防疫大幅鬆綁後，他最擔心的是農村和農民，因為農村醫療條件相對薄弱，防控難度大、任務重。習近平並稱，他還特別關心關注老年人，老年人是當前中國疫情防控的重中之重，

習近平要求，要堅持像「脫貧攻堅」那樣，「五級書記」（指省委書記、市委書記、縣委書記、鄉黨委書記、村支部書記）抓農村防控，縣鄉村三級尤其要承擔起屬地責任，強化返鄉務工人員和大中專學生防疫服務，加強農村老幼病殘孕等重點人群醫療保障，最大程度維護好農民群眾身體健康和正常生產生活秩序，確保群眾平安過年。

中新社指出，在春節即將到來之際，習近平於18日上午在北京人民大會堂東大廳，與黑龍江、福建、新疆、河南、北京、四川等地基層幹部群眾視訊，並慰問防疫第一線的醫務人員、福利院的老年人、能源保供企業的員工、高鐵站的幹部職工、農產品批發市場的商戶和群眾、鄉村基層的幹部群眾。 　　

在與各地民眾視訊時，習近平仍為過去三年的防疫作為辯護。他強調，近三年來，中國對新冠疫情嚴格實行「乙類甲管」，是正確的選擇，經受住了多輪病毒變異的衝擊，最大限度降低了重症率和病亡率，有力保護了人民群眾生命安全和身體健康，也為當前優化疫情防控措施、實施「乙類乙管」贏得了寶貴時間。

習近平說，「現在疫情防控進入新階段，依然處在吃勁的時候，但曙光就在前頭，堅持就是勝利！」

他表示，當前，病毒仍在不斷變異，這一波疫情雖然毒性有所減輕，但傳播更快、傳染性更強，對老年人風險很大，因此他特別關心關注老年朋友。

習近平指出，老年人是當前疫情防控的重中之重，對養老院、福利院等機構人員防護和健康管理的措施，要嚴於其他場所，嚴防發生聚集性疫情。養老院、福利院等要加強與醫療機構的配合，推進疫苗接種，完善防控和救治機制，確保重症患者及時得到救治。 　　

習近平還提到，「過年過節，安全不能忘」。農貿市場人流物流密集，是疫情防控的重點場所，要適度調控人流物流，加強疫情監測檢測，搞好市場環境衛生，盡最大努力降低疫情風險。 　

針對當前春運，習近平要求，要加強對出行相對集中的「務工流」、「學生流」的服務引導，確保他們節前安全返鄉、節後順利返崗返校。要嚴格落實各項防控規定，最大限度降低交叉感染幾率，保障旅客身體健康。

中國國家主席習近平18日透過視訊看望慰問中國各地民眾。中共中央政治局常委李強、蔡...
中國國家主席習近平18日透過視訊看望慰問中國各地民眾。中共中央政治局常委李強、蔡奇、丁薛祥等人陪同。新華社

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