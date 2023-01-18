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中媒揭內幕 中國醫保局：不再就Paxlovid與輝瑞談判

記者賴錦宏／即時報導
輝瑞新冠口服藥Paxlovid未能通過談判納入中國醫保目錄。路透
輝瑞新冠口服藥Paxlovid未能通過談判納入中國醫保目錄。路透

中國國家醫保局公布2022年國家醫保目錄調整結果，輝瑞新冠口服藥Paxlovid未能通過談判納入醫保目錄。有中國官媒引述消息稱，國家醫保局表示，不會再和輝瑞就Paxlovid舉行專門的談判。正常情況下，醫保目錄談判一年只舉行一次。

《新京報》引述知情人士透露，沒有出現所謂報價低至人民幣600多元的情況，實際報價要比這高許多。 談判最終未成功，原因就是「輝瑞報價過高」，距離底價過遠，且在談判過程中基本未降價。

知情人士還透露，談判前輝瑞高層已先離場。「當天包括Paxlovid在內，輝瑞共有六個藥品進入醫保談判。 前面五個都是他們的副總裁談的，到談Paxlovid的時候，副總裁等高管已經離場。」

知情人士表示，雖然由誰來談、怎麼談，都是企業的策略，但這一事實也向談判醫保方傳遞出較為明確的信號。結合談判過程中，從企業方無降價意圖來看，企業表達的意願已相當明顯。

另，《第一財經》也引述相關人士說法指出，中國國家醫保局在與輝瑞談判中給出了「很大的誠意」，但由於雙方存在較大的差異而沒有談判成功。醫保部門的考慮是「按照說明書，大部分患者都可以使用Paxlovid，中國人口基數大，用藥量會非常龐大，醫保部門必須考慮資金的承受力和社會承受力。」

此前，2022年國家醫保藥品目錄談判工作於1月8日正式結束後，中國國家醫保局對外發布稱，Paxlovid因生產企業輝瑞投資有限公司報價高未能成功。

醫保 輝瑞 投資

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