前黑龍江省委書記李力安去世 「中顧委」僅餘一人在世

中共前黑龍江省委書記李力安去世後，曾經的中顧委成員僅餘萬海峰一人在世。（圖／取自「當代中國出版社」微信公眾號）

中共 1982年至1992年曾經成立的「中央顧問委員會」，簡稱為中顧委，曾具有重要的政治影響力，如今在前任中顧委成員、前黑龍江省委書記李力安去世後，中顧委近兩百位成員幾乎都已凋零，僅餘前成都軍區政委萬海峰一人在世。

綜合新華社、中國新聞周刊消息，生於1920年的李力安，在2023年1月2日去世，享壽103歲。李力安曾任中共中組部副部長、黑龍江省委書記，他在1987年、67歲時獲任命為中顧委秘書長，至1992年卸任。1993年5月至2000年12月他則擔任大陸中國社科院當代中國研究所首任所長。

而李力安去世後，目前僅剩下萬海峰一位當年中顧委成員。萬海峰一樣出生於1920年，參加過國共內戰，於1972年任北京 軍區副司令員、1975年任北京軍區副政治委員，1982年任成都軍區政治委員，他在1987年中共十三大當選為中顧委委員，1988年被授予共軍 上將軍銜。

公開資料顯示，1982年中共十二大選出中顧委委員172人，其後經過免職以及增選，共為182人；1987年中共十三大，中顧委換屆後成員則為200人。

按照當時中共黨內規定，中顧委是「中央委員會政治上的助手和參謀」，「對黨的方針、政策的制定和執行提出建議，接受諮詢；協助中央委員會調查處理某些重要問題；在黨內外宣傳黨的重大方針、政策；承擔中央委員會委託的其他任務」，同時也要求中顧委「必須具有40年以上的黨齡，對黨有過較大貢獻，有較豐富的領導工作經驗，在黨內外有較高聲望」。

1992年中共十四大決定不再設立中顧委，而省、市、自治區一級的顧問委員會也隨即予以撤銷。前中共領導人鄧小平口中「讓一些老同志在退出第一線之後繼續發揮一定的作用」之組織，在成立10年後走入歷史。