睽違3年半 漫威重回中國院線 「黑豹2」等片官宣定檔

近日美國漫威電影於中國影院定檔。漫威影業17日官宣，「黑豹2：瓦干達萬歲」定檔2月7日，（取材自微博／＠漫威影業）

中國官方在去年12月批准美國電影 「阿凡達2」（Avatar：The Way of Water）上映後，近日美國漫威 電影再度於中國影院定檔。漫威影業17日官宣，「黑豹2：瓦干達萬歲」（Black Panther：Wakanda Forever）定檔2月7日，而另一部「蟻人與黃蜂女：量子狂潮」（Ant-Man and the Wasp：Quantumania）定檔2月17日。而距離上次漫威電影在中上映已經是三年之前。

綜合媒體報導，上一部在中國上映的漫威電影可追溯到2019年6月28日上映的「蜘蛛人：離家日」（Spider-Man： Far From Home）。經估算，這次新定檔已經時隔1320天。

前幾年，漫威電影因在價值觀上與中國官方意識形態不符而被禁映。比如2021年上映的漫威首部華人超級英雄電影「尚氣 與十環傳奇」（Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings），有消息指出，電影中由梁朝偉飾演的「滿大人」一角（角色名稱為「文武」）原型與「傅滿洲」（Fu Manchu）相似，該人物為西方人眼中的「黃禍」，有「辱華」之嫌，加上該片男主角劉思慕曾發表不當言論，所以遭到中國廣電總局下架。

而「永恆族」（Eternals）一片導演趙婷因傳出過去言論涉嫌辱華，所以無緣在中國上映。此外，2022年「奇異博士2：失控多重宇宙」（Doctor Strange in the Multiverse of Madness）則疑涉同性戀題材及被發現出現「大紀元時報」報紙箱有關，而被中國官方禁映；此前禁映的漫威電影還有2021年涉嫌「辱俄」的「黑寡婦」（Black Widow）。

另一方面，2019年的「蜘蛛人：無家日」（Spider-Man：No Way Home）也被禁映，但原因模糊，有說法認為該片片頭有尚氣閃過，或是受到前幾部禁映作品影響，未能在中國上映顯得較冤。