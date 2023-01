睽違3年半 漫威重回中國院線 「黑豹2」等片官宣定檔

近日美國漫威電影於中國影院定檔。漫威影業17日官宣,「黑豹2:瓦干達萬歲」定檔2月7日,(取材自微博/@漫威影業)

中國官方在去年12月批准美國電影 「阿凡達2」(Avatar:The Way of Water)上映後,近日美國漫威 電影再度於中國影院定檔。漫威影業17日官宣,「黑豹2:瓦干達萬歲」(Black Panther:Wakanda Forever)定檔2月7日,而另一部「蟻人與黃蜂女:量子狂潮」(Ant-Man and the Wasp:Quantumania)定檔2月17日。而距離上次漫威電影在中上映已經是三年之前。

綜合媒體報導,上一部在中國上映的漫威電影可追溯到2019年6月28日上映的「蜘蛛人:離家日」(Spider-Man: Far From Home)。經估算,這次新定檔已經時隔1320天。

前幾年,漫威電影因在價值觀上與中國官方意識形態不符而被禁映。比如2021年上映的漫威首部華人超級英雄電影「尚氣 與十環傳奇」(Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings),有消息指出,電影中由梁朝偉飾演的「滿大人」一角(角色名稱為「文武」)原型與「傅滿洲」(Fu Manchu)相似,該人物為西方人眼中的「黃禍」,有「辱華」之嫌,加上該片男主角劉思慕曾發表不當言論,所以遭到中國廣電總局下架。

而「永恆族」(Eternals)一片導演趙婷因傳出過去言論涉嫌辱華,所以無緣在中國上映。此外,2022年「奇異博士2:失控多重宇宙」(Doctor Strange in the Multiverse of Madness)則疑涉同性戀題材及被發現出現「大紀元時報」報紙箱有關,而被中國官方禁映;此前禁映的漫威電影還有2021年涉嫌「辱俄」的「黑寡婦」(Black Widow)。

另一方面,2019年的「蜘蛛人:無家日」(Spider-Man:No Way Home)也被禁映,但原因模糊,有說法認為該片片頭有尚氣閃過,或是受到前幾部禁映作品影響,未能在中國上映顯得較冤。