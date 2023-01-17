王健林缺錢？萬達酒店發展抵押逾65%股權給淡馬錫融資

萬達集團創始人暨董事長王健林近日將旗下萬達酒店發展65.04%股權抵押給新加坡主權基金淡馬錫進行融資。界面新聞

根據港交所近日披露訊息顯示，中國知名地產巨頭萬達集團董事長王健林將旗下萬達酒店發展65.04%的股權抵押給新加坡 主權基金淡馬錫進行融資 。外界認為，可能是因為王健林為了布局酒店海外業務不順，導致虧損與債台高築，不得不融資以還債、維持流動資金。

公告顯示，淡馬錫已在11日持有萬達酒店發展65.04%的股份，由淡馬錫旗下公司向Wanda Culture Holding Co. Limited提供貸款，同時獲得萬達酒店發展的股份作為擔保。

淡馬錫控股公司是一家新加坡的投資 公司，創建於1974年，由新加坡財政部負責監管、以私人名義註冊的一家控股公司，經營新加坡開發銀行等36家國聯企業的股權。管理新加坡國有資產，也是連接新加坡政府和商業性「政聯企業」並對後者承擔監管責任的機構。

萬達酒店發展主要業務包括酒店運營與管理服務、酒店設計與建設管理服務以及投資物業租賃。其中，酒店管理服務是萬達酒店發展的絕對主業。公司旗下的酒店品牌包括萬達瑞華、萬達文華、萬達嘉華、萬達錦華、萬達頤華、萬達美華和萬達悅華。

根據萬達酒店發展2022年半年報數據顯示，該公司多項營收數據呈現下跌。去年上半年，萬達酒店發展實現收益年減14.4%；毛利年減約32.27%；毛利率由59.8%下降至47.3%；實現母公司擁有人應佔淨利潤年減33.2%。公司總資產52.55億元，年減23.84%。

對於毛利率下降的原因，萬達酒店發展當時在半年報內容稱，主因在於期間內有關珠海萬達向桂林項目提供委託管理服務約1270萬港元的管理費。

截至2022年6月30日，萬達酒店發展管理包括97家酒店，運營客房24609間。覆蓋中國78個城市，以及土耳其、伊斯坦布爾。另外也有199家已簽約管理正在開發中尚未開業的酒店。