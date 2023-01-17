彭博：鴻海iPhone事業換新負責人 蔣集恆獲拔擢

當鴻海旗下富士康鄭州廠去年底遭遇員工騷亂事件時，蔣集恆在與當地政府溝通、確保滿足蘋果的要求扮演了關鍵角色。（路透）

彭博資訊報導，鴻海 已指派新的iPhone 組裝業務負責人，凸顯出在歷經供應鏈紛擾的一年後，該公司準備以新一代領導主管來應付後疫情時代的環境。

據報導，蔣集恆（Michael Chiang）的新職務在周日（15日）鴻海舉辦尾牙時曝光。彭博引述知情人士報導，蔣集恆最近才升任A事業群總經理，王城陽則退下來以專注董事會的角色。

在來自中國同業競爭加劇之際，這次的人事指派是鴻海董事長劉揚偉拔擢較年輕主管、維持該公司在供應鏈領導地位的行動一環。鴻海在印度也可能面臨新的競爭同業，因為蘋果 公司尋求進一步讓製造分散至不同地方。此前疫情相關的供應鏈受擾與中國新冠防疫限制措施所引發的工廠騷動，影響中國的iPhone生產。

其中一位消息人士說，蔣集恆是鴻海資深主管，負責協助公司達到蘋果所要求的高標準。消息人士表示，在去年夏季升任鴻海董事的王城陽被調離iPhone職務，和富士康去年因新冠疫情遭遇生產受擾事件並無關聯。

據蔣集恆LinkedIn網頁，他在1999年加入富士康，擁有加州克萊蒙研究大學人力資源發展碩士學位。

知情人士說，當鴻海旗下富士康鄭州廠去年底遭遇空前的員工騷亂事件時，蔣集恆在與當地政府溝通、確保滿足蘋果的要求扮演了關鍵角色。

這次的人事案凸顯出鴻海近年努力培養較年輕的主管群，協助該公司應付美中長期緊張關係、將製造基地分散至中國以外，並且力擋立訊等中國同業「紅鏈」進逼。

蔣集恆在2021年受訪時曾表示，他曾去過印度三次，協助鴻海在該國建立製造業務。他說：「我們在印度面臨的最大挑戰是包括種性制度在內的文化震撼。這對我們而言是全然新的問題。」他當時還透露iPhone組裝的一些細節。

蔣集恆說：「對中國的Android手機而言，每條產線只需要指派100名員工，但iPhone（的產線）卻需要1,200人。」這凸顯了蘋果要求的嚴格程度。