吃火鍋前發了張照片 躲過劇毒…藍環章魚 別吃別碰

藍環章魚號稱「全世界毒性最強的海洋生物」。(本報檔案照)

澎湃新聞報導，「火鍋店裡看到的，這個能吃嗎？可以下鍋嗎？」微博 有網友16日晚發帖稱，在火鍋店菜品裡看到了疑為藍環章魚(Hapalochlaena，又稱藍圈章魚)的生物，隨即詢問科普博主「博物雜誌」，被告知藍環章魚屬於劇毒生物，不可食用。該網友表示並沒有吃，讓老闆撤下去了；虛驚一場，許多網友不禁感嘆：「知識改變命運！」

發帖網友稱在火鍋店看見一隻章魚，是不是藍環章魚？ 「可以下鍋嗎？在線等！有點急！」

隨後，博物雜誌回覆：「確實是豹紋蛸（藍環章魚），它們的毒素是河豚毒素，毒性非常強而且受熱不分解，即便拿回去做紀念也千萬別吃。文獻中和網路上都有市售章魚裡混入藍環章魚的記錄，但概率不高，也算是活久見了。」

一眾網友在評論區焦急詢問：「博主你還好嗎？沒有吃吧，快告訴店家，這個有毒不能吃。」「這是死神擦肩而過啊！」

好在原博回复：「沒吃沒吃，已經撤下去了。」

網友感嘆「知識真的改變命運了！」「很可能一桌人都中毒…所以博主其實救了一桌人加老闆一家，這可能就是科普的意義。」

為何藍環章魚會出現在火鍋店裡？封面新聞報導，博物雜誌官方微博運營編輯岳逸松17日表示，「藍環章魚」身上都具有非常顯眼的藍色圓圈、斑點或條紋，比較容易分辨。藍環章魚體內含有毒性非常強烈的河豚毒素，存在於唾液腺和身體組織中，所以被它咬傷和食用藍環章魚都能導致中毒。「藍環章魚和我們常吃的章魚有著類似的生活環境，比如近海的岩礁甚至潮間帶等，所以有可能和其他章魚一起被捕獲並流入市場。」