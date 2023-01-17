暴雪中國與網易談判破裂 1月23日停止服務

暴雪中國與網易談判破裂，將於1月23日停止服務。（微博照片）

中國網路技術公司網易和美國暴雪娛樂公司去年11月公告將於今年1月結束14年的合作關係後，暴雪中國星期二（1月17日）發文稱，曾經尋求與網易順延原有協議六個月，但遭到拒絕，因此將依照此前公告於1月23日停止中國遊戲服務。

據「暴雪中國」官方微博 發布的說明，暴雪上星期再次與網易接觸並尋求協助，以探討將現有的，基於網易於2019年已同意既定條款的協議，順延六個月，從而使玩家繼續遊戲，並讓暴雪得以繼續探索未來在中國地區合理而長遠的發展道路。

暴雪說，這是基於作為遊戲玩家的個人體會，以及公告停服後收到的玩家反饋而進行的談判，並以「不幸的結果」形容網易的拒絕。

暴雪在文中也介紹了停服的相關事宜，包括將在1月18日推出《魔獸世界》進度保存功能，讓玩家可以下載各自的遊戲進度以備未來使用，以及會在稍後開通針對已充值但未消耗的虛擬貨幣 及遊戲時間的退款申請渠道等。

暴雪也在文中透露，目前已與多個潛在合作方展開會談，稱仍會努力尋找懷揣共同信仰的合作伙伴，將在未來與玩家分享相關進展。

暴雪這則說明發布後一度登上新浪微博熱搜榜，不過大部分網民留言都在批評暴雪。其中一條高贊評論寫道，「人家團隊都解散了，你等到關服前倆禮拜去跟人談判順延？真為玩家著想不能早點行動嗎？」

據南華早報此前報導，在兩家公司宣布結束合作後，網易的暴雪遊戲運營部門已被解散，大部分員工已離職，少部分人被調往上海的其它團隊。目前，原部門還剩大約 10 人處理後勤工作與客戶服務，但他們的工作業最多隻會持續六個月。

暴雪與網易目前的授權協議將於年1月23日到期，屆時將暫停在中國的大部分暴雪遊戲服務，包括《魔獸世界》《爐石傳說》《魔獸爭霸III：重生》《守望先鋒》《星際爭霸》系列《暗黑破壞神III》和《風暴 英雄》。