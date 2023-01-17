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暴雪中國與網易談判破裂 1月23日停止服務

記者賴錦宏／即時報導
暴雪中國與網易談判破裂，將於1月23日停止服務。（微博照片）
暴雪中國與網易談判破裂，將於1月23日停止服務。（微博照片）

中國網路技術公司網易和美國暴雪娛樂公司去年11月公告將於今年1月結束14年的合作關係後，暴雪中國星期二（1月17日）發文稱，曾經尋求與網易順延原有協議六個月，但遭到拒絕，因此將依照此前公告於1月23日停止中國遊戲服務。

據「暴雪中國」官方微博發布的說明，暴雪上星期再次與網易接觸並尋求協助，以探討將現有的，基於網易於2019年已同意既定條款的協議，順延六個月，從而使玩家繼續遊戲，並讓暴雪得以繼續探索未來在中國地區合理而長遠的發展道路。

暴雪說，這是基於作為遊戲玩家的個人體會，以及公告停服後收到的玩家反饋而進行的談判，並以「不幸的結果」形容網易的拒絕。

暴雪在文中也介紹了停服的相關事宜，包括將在1月18日推出《魔獸世界》進度保存功能，讓玩家可以下載各自的遊戲進度以備未來使用，以及會在稍後開通針對已充值但未消耗的虛擬貨幣及遊戲時間的退款申請渠道等。

暴雪也在文中透露，目前已與多個潛在合作方展開會談，稱仍會努力尋找懷揣共同信仰的合作伙伴，將在未來與玩家分享相關進展。

暴雪這則說明發布後一度登上新浪微博熱搜榜，不過大部分網民留言都在批評暴雪。其中一條高贊評論寫道，「人家團隊都解散了，你等到關服前倆禮拜去跟人談判順延？真為玩家著想不能早點行動嗎？」

據南華早報此前報導，在兩家公司宣布結束合作後，網易的暴雪遊戲運營部門已被解散，大部分員工已離職，少部分人被調往上海的其它團隊。目前，原部門還剩大約 10 人處理後勤工作與客戶服務，但他們的工作業最多隻會持續六個月。

暴雪與網易目前的授權協議將於年1月23日到期，屆時將暫停在中國的大部分暴雪遊戲服務，包括《魔獸世界》《爐石傳說》《魔獸爭霸III：重生》《守望先鋒》《星際爭霸》系列《暗黑破壞神III》和《風暴英雄》。

微博 虛擬貨幣 風暴

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