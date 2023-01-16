我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

大饑荒後首見 中國人口去年減85萬人 61年首下滑

影／甘迺迪機場2機險相撞 管制員飆髒話音檔曝光

大饑荒後首見 中國人口去年減85萬人 61年首下滑

記者葉文義／即時報導
中國公布2022年年末全國人口14億1175萬人，比上年末減少85萬人，出現近61年來的首次人口負增長。(新華網)
中國公布2022年年末全國人口14億1175萬人，比上年末減少85萬人，出現近61年來的首次人口負增長。(新華網)

中國國家統計局17日發布2022年國民經濟運行情況，公布2022年年末中國全國人口14億1175萬人，比上年末減少85萬人，出現近61年來的首次人口負增長，上次中國人口較前一年減少的情況出現在大躍進饑荒後。

具體來看，2022年中國全年出生人口956萬人，人口出生率為6.77‰；死亡人口1041萬人，人口死亡率為7.37‰；人口自然增長率為-0.60‰。

從性別構成看，男性人口7億2206萬人，女性人口6億8969萬人，總人口性別比為104.69（以女性為100）。

從年齡構成看，16-59歲的勞動年齡人口8億7556萬人，占中國全國人口的比重為62.0％；60歲及以上人口2億8004萬人，占中國全國人口的19.8％，其中65歲及以上人口2億978萬人，占中國全國人口的14.9％。

從城鄉構成看，城鎮常住人口9億2071萬人，比上年末增加646萬人；鄉村常住人口4億9104萬人，減少731萬人；城鎮人口占中國全國人口比重（城鎮化率）為65.22％，比上年末提高0.50個百分點。

路透報導指，中國中國人口去年出現自1961年以來的首次下降，這一歷史性轉折有望代表著中國中國公民數量長期下降的開始，並見證印度成為全球人口最多的國家。

印度

上一則

香港前任特首林鄭月娥 未獲北京安排進入全國政協

下一則

中國馬克思理論學者嗆：染疫再死500萬人又如何？

延伸閱讀

加州宜居城市 富比世：沙加緬度第一

加州宜居城市 富比世：沙加緬度第一
大陸向藥廠「靈魂砍價」逾9成 台灣難複製

大陸向藥廠「靈魂砍價」逾9成 台灣難複製
新研究：染疫率 北京本月底估達92.3%

新研究：染疫率 北京本月底估達92.3%
新研究：染疫率 北京本月底估達92.3%

新研究：染疫率 北京本月底估達92.3%

熱門新聞

揚州市廣陵區商務局副局長戴璐，是當地少見的美女官員。（取材自微博）

美女官員與副市長在婚房啪啪啪…丈夫拍下姦情 揚州市府「正在查」

2023-01-10 08:00
(取自微博)

廣州BMW衝人群…加速撞擊、輾壓後狂撒錢 5死13傷

2023-01-11 10:05
(取自中國新聞周刊)

你情我願？權色交易？與副局長通姦 江蘇副市長丟官

2023-01-13 12:47
疑不敵新冠，少林寺武僧總教頭釋延莊病逝，享年59歲， 號稱學過「達摩內功」。(取材自微博)

達摩內功打不過新冠…少林寺武僧總教頭59歲病逝

2023-01-13 12:15
11日，廣州一輛寶馬休旅車衝撞人群，造成5死13傷。依據中國近期判例，這名兇嫌將面臨死刑判決。(視頻截取自微博)

廣州寶馬蓄意撞人致5死13傷 兇嫌面臨死刑

2023-01-14 11:37
趙立堅已超過一個多月沒有主持中國外交部記者會。（路透）

消失一個多月 「戰狼」發言人趙立堅調職了

2023-01-09 07:55

超人氣

更多 >
好市多烤雞又中槍 紐約名廚：糟透了…他推薦這一家

好市多烤雞又中槍 紐約名廚：糟透了…他推薦這一家
妻偷吃丈夫好友揭「生殖器是彎的」這下他難逃賠償…

妻偷吃丈夫好友揭「生殖器是彎的」這下他難逃賠償…
好市多買米不踩雷 這兩種最對華人口味

好市多買米不踩雷 這兩種最對華人口味
7檔那斯達克指數股 專家：買進就長抱、別輕易賣它

7檔那斯達克指數股 專家：買進就長抱、別輕易賣它
「世界上最美的女人」珍娜露露布莉姬妲 95歲去世

「世界上最美的女人」珍娜露露布莉姬妲 95歲去世