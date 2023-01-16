我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

2023健康計畫…每天喝咖啡和茶、鍛鍊心肺功能

哈利回憶錄打敗歐巴馬 首日賣143萬本登世界紀錄

中國鄉村防疫缺藥缺人缺床 1個醫生要看診9村

中央社台北16日電
中國不少大城市疫情高峰已過，但鄉村感染高峰才剛開始。圖為上個月底上海民眾在醫院外排隊。（中新社提供）
中國不少大城市疫情高峰已過，但鄉村感染高峰才剛開始。圖為上個月底上海民眾在醫院外排隊。（中新社提供）

中國不少大城市疫情高峰已過，但鄉村感染高峰才剛開始。陸媒報導，鄉村一般缺乏病床、藥物、醫療人員及儀器，1名醫生要甚至看診9個村莊，即使病毒致病性大降，也難掩疫情對鄉村的衝擊。

中國新聞週刊形容，「一個中專畢業的醫生，負責著9個村、1400人的公共衛生與醫療需求，在疫情衝擊潮到來之際，他的工具箱裡只有幾盒『999感冒靈顆粒』和30個抗原」，指這是中國鄉村防疫的縮影。

報導指出，疫情3年來，這座鄉村沒有接診過發燒病人，沒有儲備藥物，抗病毒藥難以運抵這個偏遠山區的農村，這名醫生因此自費人民幣3000多元（約446美元）購買氧氣機。

報導提到，因為鄉村一般床位不夠、缺少醫護人員、沒有呼吸機和體外支持生命系統的儀器，使鄉村疫情引發關注。

但是，中國鄉村有更多長年不做體檢及基礎疾病較多的老人，而且鄉村生活聚集活動更多、防護意識更薄弱和訊息管道更落後。當疫情防控鬆綁後，這些問題加重醫療系統的壓力。

報導指出，例如2022年12月底河南東北部一個縣醫院的10張重症監護病房（加護病房，ICU）病床已滿負荷運轉，縣醫院不斷有從農村來的病人，但醫院已無法收治或轉診，因為上級醫院的ICU也已滿床。

不只是鄉鎮或鄉村衛生院沒有呼吸機和電腦掃描的儀器，連縣級醫院也只有大約一半的ICU病床配置呼吸機。

報導表示，中國的醫療資源極不均衡地集中在大城市、大醫院。2009年醫改以來，中國一直致力於強基層，但由於種種現實和相關制度，醫療資源未能下達鄉村，疫情只是將農村地區醫療資源問題放大。

報導形容，自2003年嚴重急性呼吸道症候群（SARS）以來，中國再次面臨著21世紀至今最嚴峻的公共衛生事件，「尤其是在農村這片令人憂心的戰場」。

疫情 河南 防疫

上一則

中國新冠疫情飆升 WHO建議監測超額死亡率

延伸閱讀

南韓擬解除室內口罩令？防疫部門：離室內脫口罩不遠了

南韓擬解除室內口罩令？防疫部門：離室內脫口罩不遠了
急診室塞爆 病人苦等8小時才看診 藥房竟缺藥

急診室塞爆 病人苦等8小時才看診 藥房竟缺藥
學者批評港府防疫失誤 讓人才流失

學者批評港府防疫失誤 讓人才流失
中國家樂福數量去年減少1/4 大城市幾乎消失

中國家樂福數量去年減少1/4 大城市幾乎消失

熱門新聞

揚州市廣陵區商務局副局長戴璐，是當地少見的美女官員。（取材自微博）

美女官員與副市長在婚房啪啪啪…丈夫拍下姦情 揚州市府「正在查」

2023-01-10 08:00
(取自微博)

廣州BMW衝人群…加速撞擊、輾壓後狂撒錢 5死13傷

2023-01-11 10:05
(取自中國新聞周刊)

你情我願？權色交易？與副局長通姦 江蘇副市長丟官

2023-01-13 12:47
疑不敵新冠，少林寺武僧總教頭釋延莊病逝，享年59歲， 號稱學過「達摩內功」。(取材自微博)

達摩內功打不過新冠…少林寺武僧總教頭59歲病逝

2023-01-13 12:15
11日，廣州一輛寶馬休旅車衝撞人群，造成5死13傷。依據中國近期判例，這名兇嫌將面臨死刑判決。(視頻截取自微博)

廣州寶馬蓄意撞人致5死13傷 兇嫌面臨死刑

2023-01-14 11:37
趙立堅已超過一個多月沒有主持中國外交部記者會。（路透）

消失一個多月 「戰狼」發言人趙立堅調職了

2023-01-09 07:55

超人氣

更多 >
亞裔教師遭男友槍殺 約會網認識才一周…母早有不祥預感

亞裔教師遭男友槍殺 約會網認識才一周…母早有不祥預感
歡笑變尖叫…尼泊爾墜機 網紅「死亡直播」1分40秒

歡笑變尖叫…尼泊爾墜機 網紅「死亡直播」1分40秒
洛杉磯出發遊遍美國10個城只要299元 唯優惠倒數讀秒

洛杉磯出發遊遍美國10個城只要299元 唯優惠倒數讀秒
好市多烤雞又中槍 紐約名廚：糟透了…他推薦這一家

好市多烤雞又中槍 紐約名廚：糟透了…他推薦這一家
妻偷吃丈夫好友揭「生殖器是彎的」這下他難逃賠償…

妻偷吃丈夫好友揭「生殖器是彎的」這下他難逃賠償…